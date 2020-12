Ano 2020 deve ter 19,3 milhões de novos casos de câncer e 10 milhões de óbitos

Este ano, o mundo deverá ter 19,3 milhões de novos casos de câncer. Uma em cada cinco pessoas desenvolve a doença em algum momento da vida. Um em cada oito homens perde a batalha para o câncer. Já a taxa entre as mulheres é de 1 para 11.

As previsões são da Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer, Iarc na sigla em inglês. Segundo os cálculos, 10 milhões de pessoas morrerão este ano de câncer.

Mama e pulmão

Em todo o mundo, o número total de sobreviventes nos primeiros cinco anos após receberem o diagnóstico é de 50,6 milhões.

Em 2020, a agência listou os 10 tipos mais comuns, que concentram mais de 60% dos novos diagnósticos de câncer e mais de 70% dos óbitos pela doença.

Unicef/ Karel Prinsloo Maior causa de morte pela doença é o câncer de pulmão

O câncer de mama continua sendo o mais comum em todo o globo com 11,7% dos casos totais, seguido por câncer de pulmão com 11,4%, câncer de colorretal 10%, de próstata com 7,3% e de estômago responsável por 5,6% dos casos.

A maior causa de morte pela doença é o câncer de pulmão com 18% dos óbitos, o câncer colorretal tem 9,4% seguido de fígado com 8,3%, estômago 7,7% e de mama em mulheres 6,9%.

Desenvolvimento humano

No caso de morte de homens, o câncer do pulmão é o mais comum vindo depois o de próstata e o colorretal. Já nas mulheres o mais comum é também o que mais mata: o câncer de mama.

OPS-OMS/Sebastián Oliel Nas mulheres o mais comum é também o que mais mata: o câncer de mama

A Iarc afirma que em 2040, o número de novos casos deve pular para 28,4 milhões, o que representa um aumento de 47% se comparados aos números atuais.

Os países com Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, baixo ou médio terão o maior aumento de incidência, uma alta de 95% contra os atuais 64% para esta região do mundo. Mais e mais países com IDH alto têm notificado aumento em casos de câncer, muitos gerados por uso de tabaco, dietas prejudiciais à saúde, excesso de peso e falta de atividade física.

Um outro fator são as mudanças demográficas e ambientais e o acesso dos pacientes a tratamento rápido e seguro. A agência afirma que os próximos anos serão de subida nas taxas de prevalência e de óbito.

Campanha global

O câncer de mama em mulheres ultrapassou o de pulmão como o mais comum em todo o mundo. Dos 2,3 milhões de novos casos, um em cada oito será de mama.

Até agora, foram 685 mil mortes este ano. Entre mulheres, o câncer de mama perfaz 25% dos casos e um em cada seis mortes.

Dentre as mudanças no estilo de vida, contextos culturais e socioeconômicos estão excesso de peso, inatividade física e outros fatores que levam ao câncer.

Em 2021, a agência se juntará à Organização Mundial da Saúde, OMS, para lançar uma iniciativa global contra o câncer de mama destacando diagnóstico precoce e tratamentos abrangentes para melhorar as perspectivas de sobrevivência.

Exame oferece a oportunidade de prolongar a vida de várias formas.