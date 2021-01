“Fundação Joãozinho” apoia crianças de STP em junta de saúde

O embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, António Quintas, é o arquitecto da parceria encetada com a Fundação portuguesa designada “Joãozinho”, para garantir assistência médica às crianças de São Tomé e Príncipe, que são enviadas para tratamento em Portugal.

O embaixador António Quintas que em representação de São Tomé e Príncipe, assinou na quarta feira o protocolo de cooperação com a Fundação portuguesa, considerou que a “Joãozinho” «disponibilizou-se para prestar um serviço de relevância à São Tomé e Príncipe».

O acordo assinado na cidade do Porto, traz inovação em matéria de acolhimento e tratamento das crianças de São Tomé e Príncipe.

Nesta primeira fase, com apoio da Fundação Joãozinho, as crianças de São Tomé e Príncipe serão atendidas tanto nos hospitais públicos como nos hospitais privados da região norte de Portugal.

Oftalmologia, traumatismo, ortopedia, urologia, cirurgia estética e otorrinolaringologia, são as especialidades médicas já seleccionadas para atender as crianças.

«A criança virá com o seu acompanhante e a custa da fundação. Terá todo apoio hospitalar no quadro do internamento, e no fim do prazo de tratamento a criança regressará ao país junto com o acompanhante. É um acordo muito proveitoso», declarou o embaixador António Quintas.

Na cerimónia de assinatura do acordo, o embaixador de São Tomé e Príncipe, anunciou que já foi enviada uma lista de crianças a serem atendidas no quadro da nova parceria.

«A selecção dos doentes é feita pelo Comité de Junta Médica que funciona no Ministério da Saúde. Este comité já nos enviou uma lista de cerca de 7 crianças, e duas delas terão tratamento imediato dentro de 30 dias, segundo nos informou o senhor Presidente da Fundação Joãozinho», explicou António Quintas.

Tratar de crianças carenciadas é uma das principais missões da Fundação Joãozinho. As crianças de São Tomé e Príncipe, são agora um dos alvos da fundação, em matéria de assistência médica e cuidados de saúde.

O acordo firmado com a embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal complementa segundo Pedro Arroja, o Presidente da Fundação, os acordos que já existem entre os Governos de São Tomé e Príncipe e de Portugal no domínio da saúde.

Dezenas de doentes santomenses são enviados anualmente para tratamento em Portugal. As crianças são uma das vítimas das dificuldades do país em fornecer atendimento médico especializado.

«É um gesto que fazemos ao abrigo das relações de séculos existentes entre os dois povos irmãos de São Tomé e Príncipe e de Portugal», pontuou Pedro Arroja, Presidente da Fundação Joãozinho.

Assistência aos cerca de 700 doentes actualmente registados na embaixada domina a maior parte das actividades da representação diplomática de São Tomé e Príncipe em Portugal.

Abel Veiga