Comunicação social de STP perdeu mais um grande profissional

Morreu Mário Rodrigues vulgarmente conhecido por Marito, era quadro da Televisão Santomense. Nasceu na TVS, como operador de imagem, e pela sua competência profissional, colaborou na fundação da equipa de reportagem da Delegação da RTP-África em São Tomé e Príncipe. Foi um dos primeiros operadores de imagem da RTP-África em São Tomé e Príncipe.

Marito deixou o mundo dos vivos nesta terça feira. Segundo relatos dos familiares o homem de 47 anos de idade terá sido vítima da Covid-19.

Nos últimos dias esteve internado num hospital em Inglaterra, país onde fixou residência temporária desde o ano 2019.

Quadro da Televisão Santomense, cresceu como operador de imagem, e chegou a categoria de realizador de programas.

A ligação com a TVS é antiga. Começou quando Mário, como era mais conhecido entre os colegas do Liceu, saía apressado da escola, para ir terminar algum trabalho na então Televisão Experimental de São Tomé e Príncipe, cuja sede funcionava nas instalações do Palácio dos Congressos.

Colega de idade, de turma(Liceu Nacional) e de trabalho do Director do Téla Nón, este endereça profundas condolências a família enlutada.

A comunicação social de São Tomé e Príncipe, deveria manifestar o luto pelo desaparecimento de mais um profissional de valor.

De 2020 até os primeiros dias de 2021, já foram muitos os profissionais da comunicação social que perderam a vida por doença, ou por acidentes de estrada.

Abel Veiga