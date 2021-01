Record de casos da Covid 19 em STP

De segunda-feira, 11 de Janeiro à terça Feira 12 de Janeiro, São Tomé e Príncipe terá registados o maior número de casos de Covid-19, diagnosticados pelo laboratório nacional de referência.

O boletim informativo do ministério da saúde, indicou o registo de 24 casos positivos da doença num espaço de 24 horas (11 para 12 de Janeiro).

O novo coronavirus dá sinais em 2021 de que pretende ganhar terreno em São Tomé e Príncipe, país de cerca de 200 mil habitantes. País onde o uso de máscaras de protecção facial deixou de ser prática desde o ano 2020, onde as medidas preventivas foram relaxadas, por causa da fraca prevalência da doença, pelo menos até Dezembro de 2020.

O diagnóstico do ministério da saúde, provou que nos primeiros dias de 2021 o vírus SARS -COV-2 instalou-se e progride na ilha do Príncipe, a reserva da biosfera, que manteve-se imune ao vírus durante 7 meses.

Até terça feira 11 de Janeiro o número de pessoas com Covid – 19 e sob vigilância do Ministério da Saúde atingiu 83, sendo 65 na ilha de São Tomé e 18 na ilha do Príncipe. Assim o número total de casos de Covid-19 acumulados em São Tomé e Príncipe é de 1090. Deste total o boletim informativo do ministério da saúde diz que 990 pessoas já recuperaram da doença.

Abel Veiga