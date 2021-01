Documentário “Juízes em causa própria” – Estreia brevemente

Estreia B R E V E M E N T E

Documentário

JUÍZES EM CAUSA PRÓPRIA

SINOPSE

Em finais de 2020 o abuso sexual de menores entrou na agenda mediática em São Tomé e Príncipe. O flagelo atingiu números recordes no país, saindo dos luchãs para as cidades conviver com a população.

A notícia na imprensa portuguesa do cidadão santomense que abusou sexualmente das suas filhas menores, alegando ser uma “tradição cultural” de São Tomé e Príncipe, gerou uma onda de indignação e repúdio que fez levantar o véu sobre o abuso sexual de menores no país.

Os alarmes soaram.

Altos responsáveis políticos e judiciais das ilhas, foram acusados nas redes sociais de envolvimento na prática deste crime.

Os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe apresentaram queixa-crime contra o jurista Nelson Aguiar e dois jornalistas, acusando-os de usar perfis falsos na rede social Facebook para os injuriar, difamar, e atribuir-lhes títulos de pedófilo entre outras maldades.

Os jornalistas Nilton Medeiros e Jerónimo Moniz, o jurista Abílio Neto e o Juiz Carlos Semedo, vestem a pele de personagens principais do documentário “JUÍZES EM CAUSA PRÓPRIA” para desmontarem a “carnavalesca” queixa-crime que tem apenas o objetivo de desviar a atenção da opinião pública sobre o crime de abuso sexual de menores, a corrupção na justiça e intimidar cidadãos considerados incómodos.