Governo tenta repor o stock de medicamentos para evitar greve geral na Saúde

Todos os sindicatos do sector da saúde, uniram-se num único bloco, e colocaram o Governo de Jorge Bom Jesus contra a parede.

O executivo foi confrontado com um ultimato dos enfermeiros, dos técnicos de análises clínicas, e dos médicos.

Ou são melhoradas as condições de trabalho nos postos de saúde e nos hospitais do país, com destaque para o fornecimento de medicamentos, reagentes e outros consumíveis, ou então, todos os serviços da saúde entrariam em greve a partir de 2 de Fevereiro, terça feira.

A resolução da crise de medicamentos e de reagentes nos centros de saúde e nos hospitais, foi a principal reivindicação dos sindicatos do sector da saúde.

Ramon dos Prazeres, porta voz da união dos sindicatos do sector da saúde, disse ao Téla Nón, que a reunião entre os sindicatos da saúde e o Governo, realizada na última sexta feira no palácio do Governo, foi determinante para evitar a paralisação geral do sector da saúde de São Tomé e Príncipe, a partir de 2 de Fevereiro.

«Na reunião da passada sexta feira, chegamos a um entendimento, que permitiu a assinatura de um memorandum de entendimento», afirmou o porta voz dos sindicatos da saúde.

A garantia dada pelo Governo aos sindicatos, de que já estava em curso a aquisição de medicamentos e reagentes para garantir assistência à população, satisfez a principal reivindicação, que era o motivo chave para o desencadeamento da greve geral e por tempo indeterminado.

«Suspendemos o projecto de greve geral, marcado para 2 de Fevereiro, porque o governo garantiu que já adquiriu uma parte de medicamentos e reagentes, e que já está no país para minimizar a crise. Prometeu que durante esta semana e a próxima chegarão mais medicamentos, regentes e consumíveis, para repor o stock», explicou Ramon dos Prazeres.

A rotura do stock de medicamentos e de reagentes no sistema nacional de saúde, é contínua, e numa altura em que o país se confronta com a Pandemia da Covid-19 acaba segundo os sindicatos da saúde, por ser «extremamente grave».

Tão grave, que segundo o porta voz dos sindicatos, a rotura do stock de medicamentos e reagentes, é a principal causa do aumento de agressões físicas contra os profissionais de saúde, tanto nos postos de saúde como nos hospitais.

«O paciente ou o seu acompanhante, é orientado para receber ou ser administrado, este ou aquele medicamento, que infelizmente não há nos hospitais….. Quando os profissionais dizem que tal medicamento não existe, o paciente ou seu acompanhante age de imediato com violência. ….Mas o quê que o profissional de saúde pode fazer, se o sistema não tem tal medicamento, ou também não tem reagente para realizar esta ou aquela análise clínica?», interrogou o porta voz dos sindicatos.

Ramon dos Prazeres, disse ao Téla Nón que os profissionais de saúde são agredidos injustamente pelos utentes. Mais grave segundo ele, é o facto de na mais recente sessão plenária da Assembleia Nacional, um deputado ter acusado os profissionais de saúde de desvio de medicamentos.

«Essa declaração foi muito grave para nós. Na reunião com o Governo debatemos isso, e ficou provado que o país não tem medicamentos, nem reagentes. Então, como é que os profissionais de saúde iriam desviar algo que não existe no mercado, que não foi importado pelo Governo?», mais uma interrogação do porta voz dos sindicatos da saúde.

Unidos para garantir a melhoria das condições de trabalho e de assistência aos pacientes, os sindicatos do sector da saúde, aproveitaram a reunião da passada sexta feira com o Governo, para exigir segurança para os profissionais de saúde nas horas de trabalho, tanto nos hospitais como nos postos de saúde.

«Exigimos também a formação dos quadros, a aprovação do estatuto de carreira profissional, e por fim o reajuste salarial», concluiu.

Sindicatos da saúde, pressionaram o Governo a agir rapidamente no sentido de comprar medicamentos e reagentes para melhorar a assistência aos utentes tanto nos postos de saúde como nos hospitais.

Abel Veiga