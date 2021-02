Vírus SARS-Cov-2 está a dar pulos mais altos em STP

Desde Janeiro de 2021, que São Tomé e Príncipe começou a registar um vertiginoso aumento dos casos da Covid-19, doença provocada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2.

O boletim informativo do Ministério da Saúde diz que de 8 à 9 de Fevereiro o país registou um total de 30 novas infecções pela COVID-19. 23 casos na ilha de São Tomé e 7 na ilha do Príncipe. O vírus está em franca expansão no território nacional, e já causou 18 mortes no país, desde a sua aparição em Março do ano 2020.

O leitor pode conferir o comportamento da pandemia da Covid-19 no boletim informativo do ministério da saúde :