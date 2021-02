Povo do Príncipe ameaça sair a rua dentro de 8 dias

Representantes da sociedade civil da ilha do Príncipe, reuniram-se na quinta-feira com o Presidente do Governo da Região Autónoma, Filipe Nascimento, para entregarem cartas abertas e de protesto.

Foram no total 5 cartas. Três delas foram entregues a Filipe Nascimento, mas endereçadas às autoridades do Estado santomense, nomeadamente o Presidente da República, o Presidente da Assembleia Nacional, e o Primeiro-ministro e Chefe do Governo. Outras duas, foram endereçadas ao Presidente do Governo regional e ao Presidente da Assembleia Regional.

5 cartas com questões claras, e que exigem respostas curtas e rápidas. «Há tempos atrás tivemos o caso do naufrágio do navio Amfitrit em que veio todo elenco de São Tomé, aqui para o Príncipe. Houve muitas propostas e até agora não surtiu em nada, tudo piorou aqui no Príncipe…», afirmou António Carvalho(na foto em baixo) porta-voz da sociedade civil do Príncipe.

Segundo o movimento da sociedade civil, «quando não é combustível, é a central eléctrica, quando vem o barco com mercadoria, a grua avaria, o hospital é uma calamidade».

O movimento de sociedade civil do Príncipe diz que a ilha está paralisada. O preço dos produtos de base é proibitivo. Em São Tomé um litro de gasolina custa 30 dobras, pouco mais de 1 euro. Na ilha do Príncipe a gasolina está a ser vendida por 100 dobras o litro, equivalente a 4 euros.

«Estamos a comprar gasolina a 100 dobras o litro», pontuou o porta-voz. A rotura do stock de combustíveis é cíclica. Não há navio para transportar com regularidade, combustível para a ilha do Príncipe.

«Passagem aérea é uma calamidade. Se você não tiver 200 euros não vai a São Tomé. 200 euros não são brincadeira para nós aqui no Príncipe..», acrescentou António Carvalho.

A sociedade civil do Príncipe diz que está cansada. «Ninguém faz nada …ninguém diz nada...».

A carta aberta endereçada aos titulares dos órgãos de soberania do Estado, deve produzir resposta num período de 8 dias. «Num prazo de 8 dias esperamos receber algum sinal que venha a nos convencer. Nós não somos colónia de São Tomé. Somos parte integrante de São Tomé», concluiu.

População do Príncipe, espera solução urgente para a situação de bloqueio comercial, económico e social que vive há várias décadas. Caso contrário promete sair as ruas da cidade de Santo António.

Abel Veiga

O Téla Nón coloca a disposição do leitor alguns pontos contidos na carta que a sociedade civil do Príncipe endereçou às autoridades nacionais :