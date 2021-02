“Saúde para Todos” prolongado por mais um ano

O projecto “Saúde para Todos”, financiado pela cooperação portuguesa em parceria com o Instituto Marquês de Vale Flor, vai ser prolongado por mais um ano.

Ahmed Zacki, membro da administração do Instituto Marquês de Valle Flor, anunciou a extensão do projecto, após reunião com o ministro da saúde Edgar Neves.

«Como o programa estratégico de cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe, não foi assinado, e pela importância que os dois países atribuem ao projecto saúde para todos houve uma extensão desde projecto para mais um ano», afirmou Ahmed Zacki.

Desde o ano 1988 que o Instituto Marquês de Valle Flor, intervém no sistema de saúde de São Tomé e Príncipe. A parceria com a cooperação portuguesa, gerou o projecto Saúde para Todos.

Cuidados preventivos e primários de saúde, promoção de missões médicas de especialidades atendimento da população santomense, e a formação de quadros do sector da saúde em várias especialidades, são algumas das acções desenvolvidas pelo Projecto Saúde para Todos, que em Dezembro de 2020, concluiu uma das suas fases de intervenção no país.

Para evitar a interrupção das acções de apoio ao sistema nacional de saúde, o projecto é prolongado por mais um ano. Período em que segundo Ahmed Zacky serão reforçados os serviços de imagiologia e dos meios complementares de diagnóstico. O serviço de telemedicina e a formação dos quadros de saúde serão tidos em conta, assim como «equacionar os cuidados intensivos e a hemodiálise para São Tomé», concluiu.

Em parceria com Portugal e a União Europeia, o Instituto Marquês de Valle Flor, participa também no esforço nacional e da comunidade internacional, na luta contra a Covid-19 em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga