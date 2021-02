Covid aumenta  e ” JBJ”  constata falta de oxigénio e de água no hospital  

Por causa do aumento exponencial de casos da Covid-19 em São Tomé e Príncipe, o Primeiro Ministro, Jorge Bom Jesus(JBJ), visitou com carácter de urgência o hospital de campanha montado num campo de futebol, para atender os doentes, e também a unidade de assintomático respiratório localizada no hospital Central Ayres de Menezes.

O Chefe do Governo disse a imprensa que constatou falta de oxigénio, falta de água, muito calor, e falta de ventilação nas duas unidades que visitou.

O Primeiro-ministro, prometeu apoio ao ministério da saúde para suprir as carências nas duas unidades que atendem e dão assistência médica aos doentes da Covid-19.

«Saúde é a prioridade das prioridades, vida em primeiro lugar..», declarou Jorge Bom Jesus.

Perto de completar 12 meses sobre o registo do primeiro caso da Covid-19 em São Tomé e Príncipe, o Chefe do Governo, considera que apesar de o país se confrontar com a falta de recursos humanos, materiais e financeiros, já há uma grande experiência acumulada em termos de combate a esta doença.

«Temos que melhorar a gestão de forma geral», pontuou.

O número de pessoas infectadas pela Covid-19, não pára de aumentar em São Tomé e Príncipe. O boletim diário do Ministério da Saúde referente a 22 de Fevereiro, indica o registo de 18 novos casos de Covid-19 no país. O número de mortes explodiu. Até Dezembro de 2020, o número de mortes estava estagnado em 17. De Janeiro para Fevereiro de 2021, disparou de 17 para 22 mortes.

Abel Veiga