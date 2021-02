STP entre países que receberão seringas do Unicef para imunização

PARCERIA -Téla Nón / Rádio ONU

Fundo das Nações Unidas para Infância enviou 100 mil agulhas e mil caixas com equipamentos para vacinação para as Ilhas Maldivas e Cote d’Ivoire ou Costa do Marfim; vacina Covax é resultado da parceria da Organização Mundial da Saúde com outras entidades para facilitar doses a países em desenvolvimento.

Uma remessa de 100 mil seringas para imunização contra a Covid-19 foi enviada às Ilhas Maldivas pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância.

Uma parceria com a Organização Mundial da Saúde concedeu à agência da ONU a tarefa de licitar e comprar o material de vacinação para os países em desenvolvimento que receberão as doses da Covax, o consórcio de vacinas formalizado pelas Nações Unidas e seus parceiros.

Nação lusófona

O país de língua portuguesa, São Tomé e Príncipe, é um dos contemplados neste primeiro envio ao lado da Cote d’Ivoire também conhecida como Costa do Marfim.

Na segunda-feira, a ONU informou que uma outra nação lusófona na África, Cabo Verde, deverá receber um lote de vacinas com imunização para 200 mil pessoas já nas próximas semanas.

Além das seringas, foram despachadas por um voo de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mil caixas de equipamentos de segurança.

O Unicef informou que, nas próximas semanas, um outro carregamento com mais de 14,5 milhões de seringas descartáveis deve ser levado a mais de 30 países.

Ferramenta

As agulhas maiores serão utilizadas para aplicar a vacina indiana AstraZeneca. Já as menores são destinadas às doses da Pfizer-BioNTech.

A chefe do Unicef, Henrietta Fore, informou que na luta global contra a pandemia, as seringas são uma ferramenta vital de imunizar a população de forma segura.

Os países recebendo as seringas são aqueles incluídos na lista de distribuição da Covax. O plano do Unicef é enviar 1 bilhão de agulhas e 10 milhões de caixas de equipamentos às nações participantes este ano.

A agência da ONU espera colocar à disposição de pelo menos 82 países de rendas baixa e média baixa 2 bilhões de doses.

A Covax é uma parceria da Aliança de Vacinas Gavi, a Coalizão para Inovações e Preparação Epidêmica, OMS e Unicef.