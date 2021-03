2654 cirurgias em oftalmologia

É o balanço de 33 missões médicas de Portugal na especialidade de oftalmologia, realizadas em São Tomé e Príncipe.

Os dados foram divulgados durante as segundas jornadas de oftalmologia do Hospital Ayres de Menezes.

As sucessivas missões médicas de especialidade, no quadro do projecto saúde para todos, realizaram 17,761 consultas de oftalmologia e 2654 doentes foram operados, e recuperaram a visão.

Ahmed Zaky Director Executivo do Instituto Marquês de Valle Flôr, parceiro da cooperação portuguesa na execução do projecto Saúde para Todos, disse que se trata de um record internacional em termos de atendimento e de assistência médica as populações.

A par da assistência médica e medicamentosa, aos pacientes com problemas de visão, no quadro do Projecto Saúde para todos São Tomé e Príncipe conta com a sua primeira médica especialista em Oftalmologia.

A médica Grimalde Trindade, fez o curso de especialidade em oftalmologia na faculdade de medicina de Coimbra, e deverá nos próximos dias fazer o seu “exame de saída” no hospital Ayres de Menezes.

O Ministro da Saúde Edgar Neves, considerou a componente especialidade do projecto Saúde para Todos, como um instrumento que «dá a quadros nacionais competências para maior autonomia do sistema nacional de saúde», declarou o ministro da saúde.

Abel Veiga