Vacina AstraZeneca : São Tomé ainda não sabe quem vai tomar a 1ª dose

Em São Tomé ainda não se sabe quem vai tomar a 1ª dose da vacina AstraZeneca. À 48 horas do início da introdução da vacina Covid-19 no país, nenhuma autoridade nacional, se manifestou publicamente interessada em inaugurar a vacina, e a campanha de vacinação.

A médica Solange Barros, que coordena o processo de vacinação no país, esteve no Telejornal da TVS, na noite de sexta-feira, mas não conseguiu identificar o cidadão ou a individualidade que vai inaugurar a campanha de vacinação.

Mas o plano de introdução da vacina Covid-19 em São Tomé e Príncipe, garante que a primeira injecção da vacina será dada no posto fixo do Hospital Central Ayres de Menezes.

Logo de seguida a vacina AstraZeneca começara a ser ministrada noutros dois pontos de vacinação do distrito de Água Grande, nomeadamente o Centro Policlínico localizado nas margens do Rio Água Grande e o hospital militar localizado no bairro militar.

O plano de introdução da vacina contra a Covid-19, explica que a primeira fase que começa na segunda-feira dia 15 de Março, vai cobrir 2,9 % da população do país.

Os profissionais de saúde, e os idosos, os doentes crónicos, fazem parte do grupo alvo que vai ser vacinado na primeira fase.

A segunda fase de vacinação, pretende atingir 17,1% da população. São Tomé e Príncipe, já tem garantias de acesso as doses de vacinas para cobrir as duas primeiras fases. As duas fases envolvem 20% da população do país, cerca de 42.923 pessoas.

Segundo o plano de vacinação, a iniciativa COVAX, fornece ao país 96 mil doses de vacinas, para garantir as duas primeiras fases .

Para a terceira e a quarta fases de vacinação previstas para estarem concluídas até Março do ano 2022, o plano de vacinação que foi apresentado aos parceiros internacionais na última semana, diz que ainda não existem recursos financeiros para garantir a aquisição das vacinas.

A terceira e a quarta fases prevêem a vacinação de 50% da população de São Tomé e Príncipe, cerca de 108 mil pessoas.

Abel Veiga