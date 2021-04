OMS e a China destacam-se nesta semana em apoios para saúde

A comunidade internacional, não para de apoiar São Tomé e Príncipe na luta contra a Covid-19, e outras epidemias que ameaçam a população.

22 mil zaragatoas e cartuchos de transporte para amostras de testes, 15 mil testes rápidos a Covid-19, e milhares de luvas, são os materiais ofertados a São Tomé e Príncipe pela OMS.

Os materiais de laboratório vão reforçar a capacidade de diagnóstico da Covid-19, e foram adquiridos com financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento.

Na cerimónia de entrega e recepção do donativo, realizada na terça feira, 13 de Abril, Annie Ancia representante da OMS no país e Edgar Neves Ministro da Saúde, realçaram indicadores que apontam para um recuo da Covid-19 em São Tomé e Príncipe.

A segunda vaga da Covid-19, permitiu as autoridades santomenses criarem as condições para execução de uma nova estratégia de seguimento e despistagem da doença. O Ministro da Saúde, destacou a recepção dos 15 mil testes rápidos, como elemento fundamental, para melhorar o seguimento e despistagem da Covid-19, nos núcleos populacionais do país.

Por sua vez, a representante da OMS manifestou-se confiante de que com o reforço das medidas de seguimento e de despistagem dos casos, São Tomé e Príncipe não vai enfrentar uma terceira vaga da Covid-19.

Ainda nesta semana, ou melhor, na segunda-feira 12 de Abril, São Tomé e Príncipe recebeu mais uma ajuda em equipamentos médicos e medicamentos. A República Popular da China, foi a protagonista de mais um gesto de amizade e de solidariedade para com o povo santomense.

O lote de vários medicamentos, equipamentos médicos e consumíveis hospitalares ofertados ao hospital central Ayres de Menezes, pela China está avaliado em 72 mil euros.

Xu Yingzhen, embaixadora da China em São Tomé e Príncipe, realçou a amizade e cooperação entre os dois povos, como factor que tem permitido o seu país, apoiar de forma contínua o principal hospital do país, e o sistema nacional de saúde em geral.

