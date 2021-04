Bombom dá exemplo de boa gestão da ajuda internacional contra Covid-19

Na vila de bombom, o posto de saúde atende dezenas de pessoas por dia. Paludismo é o problema de saúde mais dominante. As medidas de prevenção a Covid-19, acompanham todo o processo de atendimento dos pacientes.

Maria Tomé da Silva Bernardo, enfermeira e coordenadora do posto de saúde, mostrou para o Téla Nón, o stock de materiais de prevenção a Covid-19 que existe para atender a população de Bombom.

«Temos tudo disponível, álcool gel, máscaras e sabão azul, tudo gratuitamente. Geralmente temos alguma dificuldade de água corrente para higienização das mãos. Mas colocamos baldes com água para serem utilizados nos lavatórios», confirmou a enfermeira que coordena as actividades no posto de Bombom(na foto em baixo).

Bombom é um exemplo de sucesso na gestão da ajuda internacional para combate a Covid-19. Máscaras são distribuídas aos populares que teimam em frequentar o centro de saúde, completamente desprotegidos.

«Muita gente agora com o problema da Covid-19, não quer usar máscara. Vem aqui para o posto sem máscara de protecção. Nós oferecemos máscara as pessoas e damos assistência que precisam», reforçou Maria Tomé da Silva Bernardo.

Em Bombom os materiais de protecção contra a Covid-19, ofertados pela comunidade internacional, não são desviados para alimentar negócios privados.

Abel Veiga