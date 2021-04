Conheça ao vivo o réptil que está a nadar na Praia Colónia Açoriana

Desde início do mês de Abril que a redacção do Téla Nón recebeu as imagens de um réptil desconhecido que foi filmado a nadar na Praia da roça Colónia Açoreana, na região centro da ilha de São Tomé. A praia da Roça Colónia Açoreana situa-se a cerca de 30 quilómetros da cidade de São Tomé, ainda no distrito de Cantagalo.

Enquanto pesquisava as imagens, o Téla Nón foi surpreendido com a notícia da rádio nacional de São Tomé e Príncipe, também divulgada pela Agência de Notícias do país, dando conta que a população da Praia da Colónia Açoriana, está amedrontada por causa da presença de um réptil que aparenta ser um crocodilo.

O Téla Nón partilha com o leitor as imagens que mostram o réptil vivo a nadar na Praia Colónia Açoriana. Os cães da localidade foram os primeiros a reagirem contra o “bicho” estranho que deu a costa, alegadamente em busca de comida.