Polémica à vista no ajuste salarial: Centrais Sindicais acusam governo de falta de diálogo  

Esta semana em declarações a imprensa numa das salas da Assembleia Nacional, o Ministro do Trabalho, Adlander Matos, anunciou a entrega ao vice-Presidente da Assembleia Nacional Levy Nazaré, do projecto de ajuste salarial para a função pública.

Segundo o ministro o objectivo é introduzir a justiça salarial, e dar melhor dignidade aos técnicos de menor rendimento salarial. O ministro prometeu que após a aprovação e promulgação do documento, os trabalhadores da função pública ir iam receber os seus novos salários, e com retroactivos a partir de Janeiro de 2021.

No entanto as duas principais centrais sindicais do país, nomeadamente a UGT e a ONTSTEP manifestaram-se surpreendidas, com o expediente feito pelo Governo.

Costa Carlos secretário-geral da UGT acusou o governo de falta de diálogo. «Se o governo produziu um projecto de lei, e está a leva-lo para o parlamento, seria de bom-tom, em nome do diálogo, que o governo voltasse a reunir o conselho nacional de concertação social, para se averiguar as opiniões dadas, e ver se o documento condiz com as aspirações dos trabalhadores para que não haja conflito», afirmou o líder sindical.

Por sua vez Alberto Castro, secretário-geral adjunto da central sindical ONTSTEP, avisa que «o assunto não foi discutido cabalmente com as organizações sindicais. Mesmo a nível do conselho nacional de concertação social esse assunto não foi totalmente levado a discussão. O que notamos é que o assunto já está a nível da Assembleia Nacional para ser discutido em detrimento de tudo o que os sindicatos recomendaram…», precisou.

Abel Veiga