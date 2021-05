Reajuste salarial : Magistrados temem que sejam reduzidos à indigência

Juízes, procuradores, delegados do ministério público e demais magistrados uniram-se na terça feira na sala de julgamento do Tribunal da Primeira Instância, para sentenciar o projecto de lei sobre o novo estatuto remuneratório para a função pública.

Vera Cravid(na foto em cima), magistrada do ministério público foi a porta voz do grupo. «Os magistrados foram confrontados com uma redução drástica na ordem de 50% do rendimento actual auferido», declarou a porta voz dos magistrados.

O projecto de lei que adopta o reajuste salarial na função pública foi elaborado pelo Governo, e submetido ao parlamento para aprovação. Os juízes e os magistrados do ministério público dizem que se os deputados a Assembleia Nacional aprovarem o documento, a sua classe vai cair na pobreza extrema.

«Representa uma afronta aos direitos adquiridos e a dignidade que o exercício da função da magistratura acarreta, nele podendo antever um propósito latente de reduzir a classe a uma situação de indigência..» confirmou a carta de repúdio lida pela porta voz Vera Cravid.

Com medo de caírem na onda da pobreza que se alastra pelo país, e que já atingiu cerca de 65% da população, os magistrados judiciais e do ministério público, explicam que a proposta de reajuste salarial submetida ao parlamento, não espelha as discussões tidas pelos sindicatos da classe com os diversos membros do governo.

Os magistrados manifestam-se também preocupados com a descriminação que é feita contra a figura do procurador geral da república.

«Na proposta em referência constata-se um tratamento discriminatório relativamente a figura do procurador geral da república, que foi rebaixado ao nível de tratamento e categoria, para efeito remuneratório a de juiz conselheiro, o que nunca antes aconteceu desde a criação do ministério público … Revelando com isso uma tentativa de secundarização da procuradoria geral da república…», refere a carta de repúdio dos magistrados.

Agora com a possibilidade aberta de perderem 50% do rendimento actual, os magistrados consideram que o Estado de direito democrático ficará comprometido.

«Põe em causa a independência, a autonomia, e a imparcialidade dos magistrados, e perfeita dissonância com o princípio da irredutibilidade e da intangibilidade salarial constitucionalmente consagrado pondo em causa o Estado de direito democrático…», pontuou a porta voz Vera Cravid.

Os magistrados judiciais e do ministério público garantiram que não são contra o reajuste salarial na função pública. Um processo que pretende exactamente estabelecer a JUSTIÇA salarial na administração pública de São Tomé e Príncipe.

Segundo as declarações da magistrada Vera Cravid, a sua classe está apenas descontente, ou repudia, a drástica redução do seu rendimento actual.

Abel Veiga