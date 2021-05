MANIFESTO SOCIAL Nº 07/2021 Incapacidade na massificação de RT PCR a SARS Cov2

Segundo informações recolhidas pelo Observatório Transparência STP, o Ministério da Saúde tem como receita cerca de 700 mil dobras semanais, equivalente a cerca de 28 mil euros. Esta verba é proveniente dos testes PCR que são feitos aos passageiros que viajam de São Tomé e Príncipe para o estrangeiro e dos tripulantes dos navios que atracam nos nossos portos.

O Observatório Transparência STP, exorta uma vez mais o Tribunal de Contas a realizar uma auditória ao fundo COVID-19 e as contas do Ministério da Saúde, para serem apuradas as devidas responsabilidades dos responsáveis pela gestão.

O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel enquanto iniciativa da sociedade civil, é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista a salvaguardar o interesse público, no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso estado. São Tomé 17 de maio de 2021. Observatório Transparência STP + transparência > efetividade