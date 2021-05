Covid-19 : Governo pede ajuda internacional para vacinas

Integrado no grupo de 12 mil cidadãos santomenses que estão a receber a segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19, o Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus pediu ajuda da comunidade internacional, para vacinar a maioria da população.

As 12 mil pessoas que estão agora a concluir o processo de vacinação, nem sequer representam o grupo alvo previsto para a primeira fase da campanha de vacinação que foi lançada em Março passado. Pretendia-se vacinar 20% da população do país.

Após a administração das primeiras 12 mil doses da AstraZeneca, a campanha de vacinação não prosseguiu. A Iniciativa Covax que prometeu cobrir toda a primeira fase de vacinação em São Tomé e Príncipe, não conseguiu colocar no país cerca de 72 mil doses da vacina.

Para o passado mês de Abril a Iniciativa Covax, previa fornecer a São Tomé e Príncipe cerca de 46 mil doses de vacinas. Mas, não aconteceu.

«Aguardamos a chegada de outras vacinas para que continuemos a imunizar as nossas populações e garantirmos, a imunização de cerca de 70% da nossa população», declarou o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.

O Chefe do Governo que recebeu a segunda dose da vacina AstraZeneca, no centro policlínico de Água Grande, anunciou que o seu governo já pediu ajuda de parceiros bilaterais, para colmatar o atraso no fornecimento de vacinas ao país.

«Fizemos vários pedidos e os parceiros estão solidários. Parceiros como a China, a própria plataforma Covax e Portugal que prometeu aos PALOPs parte da vacina que tem recebido. Acredito que nos próximos tempos teremos a outra parte da nossa população vacinada.», precisou Jorge Bom Jesus.

São Tomé e Príncipe aguarda por ajuda internacional para completar as três fases de vacinação contra a Covid-19.

Abel Veiga