Vila de Santa Catarina já tem muro de protecção contra ondas gigantes

No ano 2015, a população da Vila pesqueira de Santa Catarina, localizada na parte norte da ilha de São Tomé, foi confrontada com um fenómeno estranho. Ondas gigantes invadiram a vila. Várias casas ficaram destruídas.

O fenómeno estranho é um dos impactos das mudanças climáticas. O projecto de investimento em resiliência das áreas costeiras da África Ocidental, (WACA), entrou imediatamente em acção, em busca de resposta para proteger a população de Santa Catarina.

Financiado pelo Banco Mundial e pelo Fundo Global para o Ambiente, o projecto WACA deu início em Agosto do ano 2020, as obras para a construção da zona de expansão para albergar as populações que ainda residem a beira-mar, em Santa Catarina. Também foi lançada a obra de construção do muro de contenção da turbulência marítima.

O muro que protege as canoas (pirogas) e a própria Vila, estende-se por mais de 500 metros em torno de Santa Catarina.

O Ministro das Infra-estruturas Osvaldo Abreu, chamou a atenção do povo de Santa Catarina para o desafio que a Vila tem nas mãos. A adaptação às mudanças climáticas. Por sinal o mesmo desafio que o mundo também enfrenta actualmente.

«O clima está a mudar. A temperatura está a aumentar. As ondas estão a aumentar, e o nível do mar também esta a aumentar. …Temos o mar a invadir o nosso território. Portanto a nossa população que habita as zonas costeiras esta em perigo..», declarou o ministro.

Osvaldo Abreu, recordou que face ao perigo que paira sobre a vida dos habitantes de Santa Catarina, é obrigação do Governo proteger os cidadãos, assim como as suas actividades económicas, com destaque para a pesca.

Por isso segundo o ministro a importância do muro erguido na praia. Vai proteger as embarcações dos pescadores, e também vai evitar que as ondas gigantes engolem a vida em Santa Catarina.

As duas zonas de expansão construídas nos arredores da vila, vão começar a receber novas casas sociais. Arlindo Carvalho, director do projecto WACA, anunciou que o concurso público para construção das casas sociais deverá ser lançado muito brevemente.

Numa primeira fase serão construídas 25 casa sociais, para albergar os pescadores que deverão abandonar a zona costeira da Vila de Santa Catarina.

Abel Veiga