TeleGastro eleva capacidade de diagnóstico no Hospital Ayres de Menezes

TeleGastro, é a nova ferramenta de diagnóstico clínico instalada no hospital central Ayres de Menezes. O serviço permite a avaliação e acompanhamento de pacientes gastroentereológicos através da Telemedicina.

TeleGastro é realidade no maior hospital do país, e surge no quadro do projecto “Saúde para Todos”, financiado pela cooperação portuguesa e executado pelo Instituto Marquês de Valle Flor.

«Passamos a ter capacidade de diagnóstico idêntico a qualquer país ocidental», declarou a médica radiologista Celeste Alves.

A médica que participou na instalação dos equipamentos que permitem a realização do TeleGastro, destacou também a inauguração em simultâneo da expansão do serviço de imagiologia, «com novas salas de diagnóstico de otorino..»

O ministro da saúde Edgar Neves reconheceu que o momento é de mudança.

«Contribui para mudança da qualidade assistencial e na componente formação. Toda a unidade de imagiologia requalificada como está, com equipamentos e competência humana reforçada vai repercutir num atendimento mais diferenciado e seguro…», declarou o ministro.

O rastreio, prevenção e tratamento de várias patologias ao nível do esófago, estômago, e intestinos são doravante assegurados por uma equipa mista de especialistas de São Tomé e Príncipe e de Portugal.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a PT Inovação/Altice Labs, a Fundação Champalimaud, e o grupo português José de Mello Saúde são outras instituições que se envolveram no projecto de instalação do TeleGastro no hospital central Ayres de Menezes.

Abel Veiga