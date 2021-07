Covid-19 : 32.115 pessoas já receberam a primeira dose da vacina Astrazeneca  

O Programa Alargado de Vacinação, anunciou a conclusão com sucesso de mais uma fase de vacinação contra a Covid-19 em São Tomé e Príncipe.

Segundo Solange Barros, directora do Programa Alargado de Vacinação, «conseguimos atingir os nossos objectivos…».

Em Junho último, São Tomé e Príncipe recebeu 24 mil doses de vacinas, no quadro da iniciativa Covax, que segundo Solange Barros, permitiu vacinar 12 mil pessoas. Já no mês de Julho, Portugal entregou à São Tomé e Príncipe mais 12 mil doses de vacinas Astrazeneca, que permitiram inocular mais 6 mil pessoas.

«Da primeira fase de vacinação(Março de 2021) até agora, já foram vacinadas 32.115 pessoas com a primeira dose da Astrazeneca…. Com a segunda dose já foram vacinadas 11.827 pessoas…», detalhou a directora do programa alargado de vacinação.

Em termos percentuais, e para um país habitado por cerca de 200 mil habitantes, o programa de vacinação indica que 21,4% da população de São Tomé e Príncipe, já recebeu a primeira dose da vacina. Os que já receberam as duas doses correspondem a 7,9% da população.

«Ainda não atingimos a imunização de grupo, por isso temos que continuar a prevenir, usando máscaras e garantindo o distanciamento social…», referiu Solange Barros.

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, em Março de 2021, São Tomé e Príncipe já recebeu cerca de 60 mil doses de vacinas. Por via da iniciativa Covax, chegaram ao país dois carregamentos de 24 mil doses de vacinas Astrazeneca. Portugal ofertou 12 mil doses em Julho, totalizando 60 mil doses de vacinas.

O plano nacional de vacinação, aponta para Março de 2022 atingir 70% da população, e consequentemente consolidar a imunidade de grupo.

Abel Veiga