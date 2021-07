Covid-19 : Variante Delta já está a circular em STP

O anúncio da presença da variante Delta da Covid-19 no pais foi feito pelo Ministro da Saúde, Edgar Neves(na foto em baixo). Numa comunicação à Nação, o ministro manifestou-se preocupado.

«É com grande preocupação que faço saber aos são-tomenses e todos os cidadãos que residem no nosso pais, que os estudos realizados no nosso laboratório nacional de referência, confirmam que a variante Delta da Covid-19, já existe em São Tomé e Príncipe…», declarou o Ministro à imprensa.

O ministro defendeu o respeito pelas medidas preventivas, tendo em conta o alto nível de transmissão e contágio, que caracteriza esta nova variante da Covid-19.

«Não apelamos, mas sim exigimos a toda a nossa população para aderir às medidas de protecção e prevenção da Covid-19, assim como a vacinação….», frisou Edgar Neves.

O Ministro da Saúde alertou também para o facto de as novas variantes do vírus que provoca a Covid-19 terem como um dos alvos preferenciais a faixa etária dos jovens.

Abel Veiga