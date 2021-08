Vacinação : São Tomé e Príncipe pode atingir a meta definida pela Assembleia Mundial da Saúde

Mais de 43 mil pessoas já foram vacinadas contra a COVID-19 em São Tomé e Príncipe. No país de 200 mil habitantes, a OMS acredita que até Dezembro próximo, mais de 40% da população receberá as duas doses da vacina Astrazeneca.

No país a campanha de vacinação contra a Covid-19 começou no dia 15 de Março de 2021. Para analisar o programa de vacinação, identificar as lacunas e melhorar o processo, o Governo, a OMS e os parceiros internacionais, organizaram uma Jornada de revisão e interacção da vacinação contra a Covid-19.

No evento a OMS apresentou os dados registados nos últimos 5 meses. 43.987 pessoas já receberam doses da vacina Astrazeneca, sendo 21,4% com a primeira dose e 7,9% já receberam a dose completa, ou seja, a primeira e a segunda doses.

Annie Ancia, representante da OMS, garantiu que «estes dados de cobertura colocam o país entre os que têm alta probabilidade de alcançar a meta definida pela Assembleia Mundial da Saúde, que é de ter 10% da sua população totalmente imunizada até o final do Mês de Setembro de 2021», afirmou a representante da OMS.

A este ritmo de vacinação, a OMS acredita que até Dezembro próximo, 40% da população estará imunizada contra a Covid-19.

Mas, a meta final da campanha de vacinação, está marcada para Março de 2022. Altura em que com o apoio dos parceiros internacionais, nomeadamente Portugal e China, São Tomé e Príncipe, pretende imunizar 150 mil e 277 pessoas, ou seja 70% da sua população.

«Prevemos receber em finais deste mês(Agosto) 37 mil doses de vacinas doadas por Portugal, a quem voltamos a agradecer. Da mesma forma já temos garantias de parceiros como a China para recepção de mais vacinas ao longo dos próximos meses…», anunciou o ministro da saúde Edgar Neves.

Governo e os parceiros internacionais manifestaram optimismo durante a Jornada de revisão e interacção da vacinação contra a Covid-19 em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga