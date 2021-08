Primeira acção de formação para guias locais do sul da ilha de São Tomé

A acção de formação para guias locais do sul da ilha de São Tomé, decorreu em Porto Alegre na sala do Centro Recreativo Educativo e Formativo (CREF). Durante 13 dias de formação foram ministrados 12 módulos que constituíam uma necessidade para aquele público da zona sul do País.

A Cerimónia final de entrega de Certificados aconteceu no dia 20 de agosto. Durante a formação destacou-se a vertente prática, com a visita a 3 percursos turísticos: o Ilhéu das Rolas, com o apoio do Grupo Pestana, a Rota do Homem da Capa, pela Plataforma de Turismo e o Percurso Interpretativo de turismo comunitário do Sul, com apoio dos Leigos para o Desenvolvimento.

«A ADPM, enquanto promotora do Projeto Equador, agradece a todos atores envolvidos para que este ciclo de formação fora da capital do País tenha sido concretizado com sucesso, desde já, a DGTH como principal parceiro, CREF pela cedência da sala onde decorreu a formação, aos Leigos para o Desenvolvimento, aos diversos formadores, aos formandos por terem disponibilizado o seu tempo para frequentar a formação, o Grupo Pestana, Câmara de Caué e Instituto Camões pelo cofinanciamento», diz a nota do Projecto Equador.

O evento de encerramento do curso contou com a presença dos parceiros do projeto, nomeadamente a Direção Geral do Turismo e Hotelaria representada pela Drª Magda Lopes, a Câmara Distrital de Caué, representada pelo Ponto Focal o Sr. Vereador Clésio, e o Grupo Pestana pelo seu representante Rodney Tete.

Estiveram também presentes no acto de entrega de 27 certificados aos formandos, os Leigos para o Desenvolvimento na pessoa da Inês Rocha e Mello, o responsável do CREF, Sr. Professor Vicente e o técnico do ADPM afeto ao Projeto Equador, Osvaldo Viana.

Fonte : Projecto Equador / Téla Nón