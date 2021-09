Direcção do Ambiente capacita jornalistas e técnicos da Comunicação Social

O Auditório do Centro Cultural Português será palco nos dias 14,15,16 e 21,22,23 do mês em curso, de uma acção de formação para jornalistas e técnicos da Comunicação Social, no quadro do projecto “Cumprindo a Promessa Climática em São Tomé e Príncipe”, executado pela Direção Geral do Ambiente, DGA, com apoio técnico e financeiro do PNUD e da parceria NDC.

Os jornalistas e técnicos das diferentes agências de Comunicação Social santomense, públicas e privadas, serão capacitados nos próximos seis dias (14,15,16 e 21,22,23),no âmbito das mudanças climáticas, numa acção que será promovida pela Direção Geral do Ambiente, no domínio do projecto “Cumprindo a Promessa Climática em São Tomé e Príncipe”,com o propósito de fortalecer capacidades dos jornalistas e técnicos na área das mudanças climáticas, de modo que possam ser, após a conclusão da formação, capazes de reconhecer a importância da adopção de políticas integradas, conseguindo transpor a sua acção na transmissão destes conhecimentos que permitam aumentar a Resiliência às Mudanças Climáticas.

O ateliê que terá uma carga de 30 horas, realizar-se-á com componentes teóricas, teórico-práticas e práticas, incluindo a reflexão, em regime presencial.

Quanto a estrutura curricular, a formação estará dividida em cinco grandes blocos, Introdução; Principais Problemas Ambientais; Desenvolvimento Sustentável e a Economia Circular; As Mudanças Climáticas; Comunicação; e Estudo de Casos, que serão ministrados pela Cândida Leonor Rocha e Renata Monteiro Marques.

Martins dos Santos