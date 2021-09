STP celebra Dia Mundial Sem Carro

São Tomé e Príncipe acolhe no próximo domingo, 26, o 1º Passeio Ciclístico da Saúde, em comemoração ao dia Mundial Sem Carro, que se assinala no dia 22 do mês corrente, numa organização da Bike Solutions STP, Grupo Harmonia e JS Fitnes.

Os veículos e as motorizadas vem contribuindo ao longo dos tempos para as Mudanças Climáticas, libertando Gases de Efeitos Estufas, facto que levou em 1997,em França, a institucionalização do Dia Mundial Sem Carro, data adoptada em 2000 por vários países, com o propósito de chamar atenção de todo o mundo sobre a necessidade de refletir sobre a dependência em relação ao carro ou moto, fornecendo uma experiência, ao menos neste dia, de mobilidade alternativa, permitindo às pessoas descobrirem outras possibilidades de locomoção e de vivência na cidade.

Nesta lógica será realizada, no país, no dia 26 do mês em curso, o 1º PASSEIO Ciclístico da Saúde, num percurso de 13km, com partida e chegada na Praça de Yon Gato, com passagens por Fruta Fruta, Bombom, Almas, Praia Melão, Pantufo, Praia Ex. PM e Praça da Independência.

Face as novas medidas do Governo, com vista a conter a propagação da COVID-19, a Comissão Organizadora, prometeu tomar algumas medidas de modo a proteger os participantes, como distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos.

A prova, que ainda tem a decorrer o processo de inscrição na Rádio Jubilar, conta com o apoio de Téla Nón, Zunta TV, Midiatel, Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe, Padaria Almar, H7 e as Câmaras de Água Grande e Cantagalo.

Martins dos Santos