Assedio sexual na Rádio Nacional provoca suspensão do Director

«Face a informação postar a circular nas redes sociais, segundo as quais o Director da Rádio Nacional, Senhor Silvério Amorim, teria desenvolvido tentativas de assédio sexual à uma estagiária daquela instituição, o Governo através do Secretaria de Estado da Comunicação Social, decidiu mandar instaurar um Processo de inquérito sobre o assunto junto da Inspeção Geral da Administração Pública», diz a nota do governo disponibilizada nas redes sociais.

A nota do gabinete de comunicação do Palácio do Governo, acrescenta que «enquanto decorrer o processo de inquérito, fica o senhor Silvério Amorim suspenso das funções de Director da Rádio Nacional»..

Com o director Silvério Amorim em maus lençóis, o Governo do partido MLSTP, lança mãos sobre o sempre presente Maximino Carlos. É 0 jornalista que ciclicamente ocupa cargos de direcção na Rádio Nacional e na TVS, os dois órgãos que são geridos directamente pelo gabinete do partido no Governo.

«É criada uma comissão Directiva para conduzir os trabalhos da Rádio Nacional, ficando indigitado o Jornalista Maximino Carlos para exercer as funções de Presidente da Comissão Directiva», frisa a nota do gabinete de comunicação do palácio do Governo.

Abel Veiga