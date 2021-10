Países do G-20 receberam 15 vezes mais vacinas do que nações africanas

Os países do G-20 receberam 15 vezes mais doses per capita da vacina de Covid-19 do que nações da África Subsaariana, de acordo com uma análise apoiada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef.

A pesquisa foi feita pela empresa de análise científica Airfinity e expõe a enorme desigualdade no acesso às vacinas contra o coronavírus.

As doses entregues para as 20 maiores economias do mundo são também 15 vezes o total per capita entregue aos países de baixa renda e três vezes mais do que as vacinas distribuídas para todo os outros países juntos.

Encontro em Roma

A diretora-executiva do Unicef declarou que “a desigualdade vacinal não está apenas deixando países pobres para trás, mas sim o mundo todo”.

Henrietta Fore lembra que os líderes do G-20 estão prestes a se reunir e por isso, “é vital que lembrem que na corrida da vacina de Covid-19, ou vencemos juntos ou perdemos juntos”.

A reunião do G-20 acontece neste fim de semana, em Roma, na Itália. O Unicef lembra que os países ricos prometeram doar imunizantes contra a Covid-19 para as nações de rendas média e baixa.

Atraso na distribuição

Mas segundo a agência da ONU, entre 1,3 bilhão de doses prometidas, apenas 194 milhões foram entregues até o momento para o mecanismo Covax. Na África, menos de 5% da população está completamente vacinada contra o coronavírus, o que aumentam os riscos de novos surtos.

Aproveitando o encontro do G-20, 48 embaixadores do Unicef na África assinaram uma carta aberta, pedindo aos líderes do grupo para honrarem os compromissos feitos e distribuírem, com urgência, as doses da vacina.