Sociedade civil apresenta alternativa às alterações climáticas

Um grupo de três organizações da sociedade civil (Bike Solutions STP, JS Fitness e Grupo de Ciclista Harmonia) promove no dia 07 de mês em curso, o 2º Passeio Ciclístico, com o lema “Preservar o ambiente é missão de todos”, com o objectivo de incentivar os santomenses a usarem a bicicleta como o meio de mobilidade sustentável e de promoção do bem-estar físico e mental.

Ciente de que, é preciso o envolvimento de todos para a mitigação ou adaptação às mudanças climáticas, um grupo de três organizações (Bike Solutions STP, JS Fitness e Grupo de Ciclista Harmonia) que vem promovendo iniciativas que visam chamar atenção para esta problemática, apresentando alternativa ao meio de transporte convencional, que é tido como uma das principais fonte de emissão de gases de efeito de estufa no arquipélago, decidiu, com base na realização da COP 26 (31 de Outubro a 12 de Novembro), em Glasgow-Escócia, levar a cabo no dia 07 de Novembro, o 2º Passeio Ciclístico.

Contactado pela nossa redação, o porta-voz do grupo, Gil Martins, frisou que “a realização deste passeio, tem um sentimento muito especial para cada um de nós e também acredito que é para cada um dos participantes. Com esta organização, que é a segunda, acreditamos que estamos a demonstrar ao mundo, que estamos ao lado do país, no cumprimento das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs)”.

Martins acrescentou ainda que“ aceitamos este desafio de promover estes passeios, com o conhecimento de que não seria nada facil a mudnaça de mentalidade, mascom muita presistência e resiliência iremos conseguir, por isso apelamos a participação massiva dos populares”.

As inscrições ainda decorrem na Rádio Jubilar, avançou o mesmo responsável, adiantando que, o evento terá concentração no Museu Nacional (Praia ex-PM), às 6h30, e partida para Santana, às 7h00.

O percurso que será no ritmo agradável, foi escolhido para descentralizar as acções do centro da cidade, servindo também como um momento de confraternização entre amigos que se interessam pelo ciclismo, bem-estar e ambiente saudável, concluiu Gil Martins.

A organização conta com a parceria da Ministério da Juventude e do Desporto, Federação Santomense do Ciclismo, Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, Câmara Distrital de Cantagalo, Gráfica H7, Midiatel, Padaria Almar, Rádio Jubilar e Promessas Climáticas.

Martins dos Santos