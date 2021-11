Em defesa do meio ambiente, sociedade civil promove passeio ciclístico

No quadro da COP 26 a decorrer no Glasgow-Escócia, um grupo de três organizações da sociedade civil (Bike Solutions STP, JS Fitness e Grupo de Harmonia) em parceria com a Federação Santomense de Ciclismo, promoveu no pretérito domingo, o Passeio Ciclístico, que reuniu aproximadamente duas centenas de jovens, que percorreram 22 km, ligando Cidade capital (Museu Nacional) ao centro de Cantagalo (Santana), vice-versa.

O últimodomingo teve uma manhã singular, com a realização do Passeio Ciclístico, evento que visou motivar os jovens a cuidarem do corpo e chamar atenção para o uso da bicicleta como o meio de mobilidade sustentável, em alternativa ao meio convencional (carro e motorizada).

Ao todo foram percorridos 22 km pelas principais ruas e avenidas dos distritos de Água-Grande, Mé-Zóchi e Cantagalo.

“Precisamos estar em movimento para promover mudanças significativas e construir uma nova sociedade, que tenha na sua agenda preocupação com os efeitos das Mudanças Climáticas no arquipélago”, salientou o representante da comissão organizadora, Gil Martins.

De sublinhar que este é o segundo evento do gênero levado a cabo por essas organizações no espaço de três meses, tendo em agenda, ainda para este ano, o terceiro passeio, a ser realizado em Dezembro.

Martins dos Santos