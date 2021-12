Passeio de bicicleta promove vacinação contra Covid-19

Por umas horas a Praça Yon Gato, na capital santomense foi o epicentro este domingo, do ciclismo no arquipélago, a acolher o acto central do desfile de bicicleta, organizado pela Alisei, em parceria com a Bike Solutions STP e a Federação Santomense do Ciclismo, com o propósito de sensibilizar a população sobre a importância da vacinação em massa contra a Covid-19.

O evento que encheu as ruas dos distritos de Água-Grande e Mé-Zóchi de amarelo (cor da t-shirt utilizada pelos participantes), e contou com a participação de 100 ciclistas, entre amadores e os profissionais, enquadrou-se no projecto “Fortalecimento do engajamento comunitário direcionado para a vacinação contra a Covid-19”.

Antes da partida para os 15km que formaram o itinerário do desfile, o Ministro da Saúde, Edgar das Neves, no uso da palavra, insistiu na pertinência de cada um vacinar para fortalecer a imunidade contra o vírus, que volta a colocar o país em sentido, com a nova variante, numa altura em que se aproxima o período da festa, onde centenas de santomenses decidem regressar à casa para celebrar a festa da família com os seus familiares e amigos.

Na mesma linha de pensamento, esteve a representante da OMS que voltou a acentuar sobre a pertinência de vacinamos contra o vírus que já levou milhões de vidas por este mundo.

Posto as palavras, o pelotão dos ciclistas (com a presença do ministro) pôs-se a caminho para cumprirem os km, com mensagem de incentivo e de esclarecimento sobre a importância deste processo para a proteção da população nacional.

A chegada do desfile era visível no rosto dos participantes o sentimento de dever cumprido, por ter ajudado, pedalando, na sensibilização da população a vacinar, onde mediante uma brigada móvel, a entidade promotora, conseguiu vacinar uma centena de pessoas que dirigiram ao posto colocado na Praça de Yon para garantirem, respectivamente, primeira e segunda dose.

Em jeito de balanço, a organização mostrou-se bastante satisfeita com o resultado do passeio, que foi financiado pela OMS e Ministério da Saúde.

