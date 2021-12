Doze perguntas e respostas sobre a Ómicron, a nova variante do coronavírus

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Em todo o mundo, aumentam as preocupações sobre a cepa reportada à Organização Mundial da Saúde, OMS, pela África do Sul; neste guia do Unicef, saiba como se proteger e proteger o seu entorno.

O que é a variante Ómicron ?

A nova cepa da coronavírus foi classificada como “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde, OMS. A decisão foi baseada na evidência científica de que a variante tem muitas mutações que influenciam no comportamento do vírus. Ainda existe bastante incerteza sobre a Ômicron e várias pesquisas estão sendo realizadas para avaliar as taxas de transmissão, gravidade e risco de infecção.

Como a variante se desenvolve?

Quando um vírus circula amplamente causando inúmeras infecções, a probabilidade de o vírus mutar aumenta. Quanto mais chances, o vírus tiver de se espalhar, mais oportunidades ele terá de registrar mudanças. As novas variantes como Ómicron são um lembrete de que a pandemia da Covid-19 está longe do fim.

Por isso, é essencial que as pessoas sejam vacinadas quando possam e continuem a seguir os conselhos de prevenção do vírus incluindo distanciamento social, uso de máscara, frequente lavagem de mãos e a boa ventilação de áreas fechadas. É crucial ainda que as vacinas e outras medidas de saúde pública estejam acessíveis a todos. A desigualdade nas vacinas deixa os países de renda mais baixa, muitos deles na África, à mercê da pandemia. As nações que têm as doses devem fornecer, com urgência, os lotes que prometeram.

Onde a variante está presente?

Ela foi detectada em várias regiões do mundo. A OMS relata que a possibilidade da variante se espalhar é alta.

Esta variante é mais severa que as demais da Covid-19?

Segundo um dos diretores da OMS, Mike Ryan, a Ómicron aparenta ser mais severa que a variante Delta, por exemplo, mas a agência da ONU ainda aguarda o resultado dos estudos que estão sendo feito para obter mais informações e colocá-las à disposição do público. É importante lembrar que todas as variantes da Covid-19 podem causar doença severa ou morte incluindo a Delta que é mais dominante em todo o globo. Por isso é tão importante prevenir a doença e reduzir o risco de exposição ao vírus.

A Ómicron é mais contagiante?

Ainda não está claro se ela pode se espalhar mais facilmente de pessoa para pessoa, em comparação com outras variantes como a Delta. Mas ações como estar vacinado, e tomar todas as precauções como evitar lugares lotados, manter o distanciamento e usar máscara são críticas para prevenir a propagação da Covid-19. Já sabemos que essas medidas se mostraram efetivas contra outras variantes.

A variante Ómicron causa sintomas diferentes?

Não existe outra informação evidenciando que a Ómicron cause sintomas diferentes de outras variantes da Covid-19.

As vacinas da Covid-19 são eficientes contra a Ómicron?

Os pesquisadores estão analisando qualquer potencial impacto que esta variante tem sobre a efetividade de outros imunizantes contra a Covid-19. Apesar da informação estar ainda limitada, a OMS acredita que existe uma suposição razoável de que as vacinas atuais podem oferecer alguma proteção contra a doença severa e a morte ela doença. É ainda importante estar vacinado para se proteger de outras variantes que estão circulando como a Delta. Quando chegar a sua vez, assegure-se de tomar a vacina. E se sua vacinação requer duas doses, é importante cumprir este ciclo para ter a proteção máxima contra a Covid-19.

Quem já teve a Covid-19 está mais protegido da variante Ómicron?

De acordo com a OMS, evidências preliminares indicam que as pessoas que antes foram infectadas podem voltar a ser contaminadas mais facilmente com a Ómicron, em comparação com outras variantes. Mas a informação ainda não está inteiramente garantida, a OMS divulgará mais detalhes assim que puder.

Os testes atuais de COVID-19 detectam a Ómicron?

Os exames de PCR continuam detectando a infecção de Covid-19, incluindo a Ómicron. Mas as pesquisas continuam para avaliar se existe um impacto sobre outros tipos de testagem incluindo os testes rápidos de antígeno.

As crianças têm mais chance de contrair a variante Ómicron?

As pesquisas sobre a transmissibilidade dessa variante continuam e mais informações serão divulgadas assim que recebidas. De qualquer maneira, as pessoas que estão interagindo com outras, sem estarem vacinadas, ficam mais sujeitas à contaminação.

Como posso me proteger a mim e a minha família da variante Ómicron?

A coisa mais importante é reduzir o risco de exposição ao vírus. Para se proteger e proteger seus entes queridos certifique-se de:

Usar a máscara cobrindo o nariz e a boca. Assegurar que suas mãos estão limpas quando você colocar e tirar a máscara.

· Manter a distância física de pelo menos um metro dos outros

· Evitar ambientes com ventilação baixa e espaços com muitas pessoas

· Abrir as janelas para melhorar a circulação do ar

· Lavar suas mãos regularmente

· Quando chegar a sua vez, seja vacinado. As vacinas aprovadas pela OMS são seguras e efetivas.

Como posso conversar com meus filhos sobre a Ómicron e outras variantes?

As notícias sobre a Covid-19 e a Ómicron estão inundando nossas vidas, diariamente, e é natural que as crianças tenham curiosidade e façam muitas perguntas. Tenha em mente algumas dicas que ajudam a explicar o que pode ser um tópico complicado, de forma clara.