Calamidade natural na ilha de São Tomé

O cenário vivido na ilha de São Tomé desde a noite de 28 de Dezembro de 2021, até as primeiras horas de 29 de Dezembro assemelha-se ao apocalipse.

Chuva torrencial quase que ininterrupta que começou por volta das 12 horas de 28 de Dezembro. Trovões e relâmpagos acompanharam a chuva ininterrupta até ao amanhecer de 29 de Dezembro de 2021.

Carlos Dias, coordenador do comité de alerta precoce contra catástrofes naturais, disse a imprensa que só há 30 anos São Tomé e Príncipe registou queda de tanta chuva em menos de 24 horas.

Sem rajadas de vento, a chuva torrencial fortaleceu o caudal dos rios. Na capital São Tomé, o rio Água Grande saiu do leito.

«O rio está a transbordar em consequência também da acumulação do lixo», afirmou o Ministro das Infra-estruturas, Osvaldo Abreu.

Uma retroescavadora entrou em acção para limpar o leito do rio Água Grande, que estava congestionado por causa de grande quantidade de lixo arrastado pela enxurrada.

As ruas da capital se transformaram num lago. A água abundante entrou e inundou lojas, destruiu mercadorias, ensopou escritórios, e o rés de chão dos edifícios passaram a ser piscina.

«Nunca tivemos tanta chuva em pouco tempo aqui na capital…», reforçou o ministro Osvaldo Abreu.

O Governo visitou as ruas da capital. O Presidente da República Carlos Vila Nova também esteve no terreno para constatar in loco a destruição causada pela inundação que ocupou São Tomé.

«Estamos numa situação com características próprias das alterações climáticas…», alertou o Ministro das Infra-estruturas e Recursos Naturais.

O interior da ilha de São Tomé reforça o cenário apocalíptico. A chuva torrencial e demorada fez o rio Lembá no norte da ilha de São Tomé destruir a maior ponte do país. A ponte sobre o Rio Lembá partiu em 3 pedaços. Ponta Furada, um dos pontos mais nortenhos da ilha de São Tomé está assim isolada do resto do distrito de Lembá.

Segundo o Ministro Osvaldo Abreu, no distrito de Lembá há registo do desabamento de outras duas pontes, nomeadamente a ponte sobre o rio Contador, e a ponte Paga Fogo. Lembá é actualmente um distrito cortado em três pedaços.

A enxurrada da noite de 28 de Dezembro de 2021 provocou estragos também na região centro-sul da ilha. A estrada nacional número 2, que liga cidade de São Tomé à Porto Alegre no extremo sul registou derrocadas na zona da Praia de 7 Ondas.

Danos e prejuízos ainda incalculáveis pintam o cenário apocalíptico da noite de 28 de Dezembro e manhã de 29 de Dezembro de 2021 na ilha de São Tomé.

Abel Veiga