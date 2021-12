Uma morte e vários desaparecidos resultam da calamidade natural

O serviço nacional de alerta e de resposta às catástrofes naturais anunciou a morte de uma criança durante a chuva torrencial de 28 a 29 de Dezembro. Segundo Carlos Dias, responsável do serviço de alerta precoce contra catástrofes naturais, a criança perdeu a vida nas imediações do bairro de São João da Vargem na capital São Tomé.

Outra criança é dada como desaparecida após a casa onde residia no distrito de Lembá(Santa Catarina) ter sido levada pela enxurrada.

Carlos Dias que participou na reunião de crise convocada pelo Governo, disse a imprensa que a intempérie ocorrida de 28 para 29 de Dezembro é singular na história do país, sobretudo pelos seus efeitos.

O responsável do serviço nacional de alerta precoce contra as catástrofes naturais revelou um outro aspecto singular. Tem a ver com o facto do instituto nacional de meteorologia não ter sido capaz de prevenir a ocorrência da chuva quase que diluviana que irrigou, inundou e levou pela frente bens, equipamentos e vidas humanas no território nacional.

Pescadores fazem parte do maior número de pessoas dadas como desaparecidas após a chuvada que só terminou por volta das 10 horas da manhã de 29 de Dezembro.

O Governo reunido em gabinete de crise e sob a presidência do Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus decidiu fazer o levantamento da situação, para de seguida dar resposta emergencial às populações mais afectadas.

A comunidade internacional já está ser informada e contactada para auxiliar o executivo a conter os prejuízos causados pelo fenómeno natural considerado estranho, que se manifestou na ilha de São Tomé na noite de 28 para 29 de Dezembro.

Abel Veiga