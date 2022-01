População de Lembá na lama, e sem acesso a água potável

Lembá, é o distrito que preenche a região norte da ilha de São Tomé. Desde 28 de Dezembro do ano passado, que grande parte da população do distrito deixou de ter acesso a água potável.

A tempestade tropical marcada por uma forte enxurrada destruiu a estação de tratamento de água potável que alimentada Lembá.

«A estação já não tem nada. Foi tudo destruído…» afirmou Abel Vila Nova director do departamento de água da empresa pública, a EMAE.

A empresa EMAE, diz que não tem meios financeiros para recuperar a estação de captação e tratamento de água do distrito que tem mais de 17 mil habitantes. «Não temos condições financeiras …e não sabemos quanto tempo a população vai ficar sem água», reforçou o director do departamento de água da EMAE.

Dom Manuel António(na foto), o bispo da diocese de São Tomé e Príncipe, num relato feito nas redes sociais descreveu Lembá e a sua população como tendo sido devastado pela enxurrada de 28 ao 29 de Dezembro de 2021.

«Pude constatar o drama de tantas famílias que viram as águas levar as suas casas e os seus pertences. Estive com o pai da criança que foi arrastada pelas águas. Vi a ponte de Paga Fogo inutilizada» …

No seu relato Dom Manuel António destaca a destruição da estação de captação e tratamento de água que alimentava grande parte da população do distrito de Lembá.

«Vi a estação de captação de água para Neves inutilizada pelas águas.»

O projecto de desenvolvimento integrado de Lembá liderado pelo Irmão Lúcia Cândido, está sediado na cidade de Neves e dá assistência a centenas de crianças e idosos do distrito.

«Escutei a irmã Lúcia questionando-se como fazer chegar comida aos idosos que as irmãs apoiam em Santa Catarina, como resolver o problema da água, como ajudar as pessoas que ficaram sem casa e haveres, como fazer?», interroga o Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe.

No seu relato Dom Manuel António considera que se deveria resolver de imediato a via de comunicação com a vila de Santa Catarina, localizada mais ao norte e isolada por causa da queda das pontes.

«Vamos esperar que as autoridades resolvam esse problema rapidamente…», afirmou.

Água potável para a população, é hoje um quebra-cabeças em Lembá. A população está a consumir a água dos rios e valas.

«Mais difícil parece-me o fornecimento de água a Neves. A estação de captação ficou mesmo muito maltratada… Com a solidariedade e o empenho de todos podemos minorar a situação difícil em que ficaram estas populações de Lembá», conclui o Bispo Dom Manuel António no seu relato disponibilizado nas redes sociais.

Abel Veiga