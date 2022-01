Povo de Lembá está com medo de Chuva e de Trovoadas

É profundo o impacto psicológico causado pela tempestade tropical de 28 e 29 de Dezembro, no seio da população do distrito de Lembá, uma das regiões mais afectadas do país.

Na cidade Neves e no interior de Lembá, populares disseram ao Téla Nón que nunca antes tinham visto coisa igual. A força brutal que a chuva demorada deu aos rios permitiu que quase tudo fosse destruído e arrastado. Lembá registou uma vítima mortal.

A maior parte do distrito de Lembá é contornado por montanhas. As enxurradas de 28 de Dezembro de 2021 encontraram nas elevações circundantes às comunidades habitacionais uma espécie de rampa para maior projecção da sua força e violência até chegar ao mar.

«Nunca vi coisa igual», desabafaram alguns populares em conversa com o Téla Nón.

A vila de Santa Catarina actualmente isolada do resto do distrito de Lembá, já tinha testemunhado no ano 2015 a um fenómeno natural extremo, e também desconhecido pela população do norte do país. Trata-se das ondas gigantes que pela primeira vez no ano 2015 invadiram a Vila de Santa Catarina tendo destruído várias casas.

Numa altura em que o Projecto de Investimento em Resiliência da Zona Costeira da África Central (WACA) financiado pelo Banco Mundial executa obras de construção de casas sociais e de novos bairros residenciais para acolher e afastar a população de Santa Catarina da zona costeira, chuvas quase diluvianas provocaram rios de água a partir das montanhas no interior em direcção ao mar.

Os efeitos das mudanças climáticas já estão a ter impacto psicológico no seio da população do norte do país.

«Anteontem houve trovoada aqui, e o povo já está com terror disso. Muita gente dizia irmã Lúcia vem trovoada outra vez, o povo ficou aflito», revelou a irmã Lúcia Cândido.

O futuro não se adivinha fácil para a população mais pobre. «Temos que estar ao lado do governo», apelou a irmã franciscana.

Lúcia Cândido sente que o povo de Lembá «está com medo da chuva e das trovoadas».

Lembá e São Tomé e Príncipe precisam de ajuda para mitigar os impactos das mudanças climáticas.

Abel Veiga