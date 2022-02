Massacre de 1953 : O primeiro jornalista a divulgar as imagens do crime

Jorge Trabulo Marques – O primeiro jornalista, depois do livro do escritor Sum Marky – 1911- 2003, a divulgar as imagens dos ignóbeis crimes, na revista de Luanda Semana Ilustrada, de que era correspondente, em STP, tendo sofrido fortes represálias por colonos: agressões físicas, ao ponto de ter que me escapar numa piroga para a Nigéria, travessia que andava a preparar desde algum tempo mas por outras razões.

São-Tomé e Príncipe comemora esta quinta-feira, 3 de Fevereiro, dia dos heróis da liberdade do histórico massacre de 1953 – O Governo são-tomense prorrogou o estado de calamidade até ao dia 15 de fevereiro devido à pandemia – Com a decisão, o Governo, declarou que não se realizará a tradicional marcha da juventude em alusão ao dia 3 de fevereiro, feriado nacional em memória dos mártires da liberdade do massacre de Batepá, de 1953, e restringirá o ato central deste dia para apenas 60 convidados, a que deverá presidir, o Presidente da República, Carlos Vila Nova, na presença do PM, Jorge Bom Jesus e outras entidades representativas.

Foi precisamente há 69 anos mas a lembrança dos ignóbeis acontecimentos, deverá permanecer ainda bem viva na memória dos escassos sobreviventes, mas também não esquecida na memória coletiva de um Povo, que não deixará de, neste dia, se lembrar dos que foram barbaramente espancados ou tombaram para sempre no Campo de Concentração de Fernão Dias.

BAPETÁ – A PÁGINA MAIS NEGRA DO PERÍODO COLONIAL

Como a morte ceifou por completo uma pequena aldeia e se alastrou por quase toda a Ilha – Vinte anos depois, tive oportunidade de registar as confissões do criminoso José Zé Mulato e do “Homem Cristo” que foi crivado de balas e logrou sobreviver, além de outros sobreviventes.

A DIVULGAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS – Ia-me custando a vida – Fui o primeiro jornalista a divulgar as imagens que estavam no arquivo do jornal “A voz de S. Tomé” – Jornal oficial da colónia – O Redator e Chefe de Redação, deste jornal, que era também professor no Liceu, chegou junto de mim, no terraço da antiga Pensão Henriques, mostrando-me uma série de fotografias, ao mesmo tempo que me perguntava se as queria divulgar, dizendo-me, que ele não as ia publicar e que, o mais certo, era deitá-las para o lixo. Aproveitei, então, par as fotografar, pedindo-lhe que não cometesse essa asneira, o que, pelos vistos veio acatar, visto terem passado a fazer parte do arquivo do Museu Nacional, instalado na antiga fortaleza S. Sebastião.

Entretanto, eu já havia começado a entrevistar vários dos sobreviventes para a revista Semana Ilustrada, de Luanda, de que era correspondente, uma das quais ainda com feridas por sarar numa das pernas, com que fora acorrentada.

Trabalhos jornalísticos esses que me haveriam de custar graves dissabores, violentas reações por parte, de alguns colonos. que me furaram os pneus do meu carro à navalhada, penduraram uma forca na porta de minha casa, depois de arrombarem, sim, de um modesto apartamento no edificio do Lima & Gama e deixado tudo de pantanas – Não satisfeitos, mesmo assim, à noite saíram de um carro, que estacionaram junto ao edifício e fizeram-me uma espera, tendo-me pontapeado e agredido selvaticamente.

Vindas de indivíduos que ainda hoje se gabam no Facebook das sórdidas patifarias, que me fizeramvre e Pacífico .https://www.facebook.com/elvido.ricardodeviveiros?fref=ts…..https://www.facebook.com/manuel.sebastiao.75?fref=ts

Noutra ocasião, quando umas centenas de colonos das roças invadem o Palácio do Governador e insultam Pires Veloso, ao saírem, mal me vendo sentado na esplanada do Palmar, vêm logo de lá atrás a correr como loucos atrás de mim armados de catanas na mão. Valeu-me ter-me refugiado num telhado, frente à farmácia Cabral, após o que estive uma semana escondido no mato em casa de um santomense, o Constantino Bragança, meu companheiro da escalada ao pico Cão Grande, que, tendo-se apercebido, veio chamar à noite para me alojar na sua cubata.

SE ME APANHASSEM, TERIA SIDO DEGOLADO E DESFEITO!… – Em toda a parte os jornalistas são sempre as primeiras vitimas da ira popular, da intolerância e do ódio – Em todos as guerras e conflitos – Mas não só.

De tal maneira, me senti inseguro e me moveram tão feroz perseguição, que me vi obrigado a abandonar a Ilha numa canoa para a Nigéria, travessia que eu já andava a planear desde algum tempo para demonstrar que as ilhas poderiam ter sido ligadas por canoas, vindas da costa africana, antes da colonização.

BARTOLOMEU CRAVID

– J.M._ Diz-se que o Sr. Cravid também foi uma das pessoas afectadas pelos acontecimentos do Batepá. Que se passou então em relação à sua pessoa?

– B. C. – Lembro-me que fui preso e que estive na cadeia 45 dias. ·-

J.M. -Por que é que o prenderam?

– B. C. – Não sei explicar; o certo é que houve a ideia de arranjar mão-de-obra gratuita. E daí’ surgiram as prisões, mais prisões mas sem quaisquer razoes para isso.

Procurava-se emprego e não sé encontrava. No entanto, as rusgas sucediam-se e as pessoas que encontravam, eram presas. É, claro, ao fim ao cabo houve um ou outro que reagiu sobre esses atitudes. Mas a verdade é que nem chegou a existir reaccão nenhuma.

– J.M – Na altura, trabalhava em quê?

– B.C – No Tribunal.

– J.M. – Portanto na altura em que foi preso. Mas em que suspeitas se basearam para o prenderem?

– B.C. – Naquela altura só se ‘tratava de boatos, mais boatos. O individuo era apontado de estar metido em reuniões. Mas a verdade é que nem sequer havia reuniões.

– J.M. – Durante o tempo em que esteve preso foi muito mal tratado?

– B.C – Fui. Bateram-me. Puseram-me numa cela, incomunicável, durante 45 dias.

– J.M. – E a alimentação? De que constava?

– B. C – De fuba com feijões, sem um mínimo de higiene. Enfim, tratavam-nos piores que escravos. – Excerto

Escasseava a mão de obra barata..E o governador planeava construir grandes edifícios à custa do trabalho forçado nas ilhas e mandou o ajudante de campo armado em soldado nazi a comandar um grupo de milícias para ordenar o trabalho obrigatório.. Num verdadeiro retorno aos primórdios do ignóbil e duro esclavagismo, até que, numa remota aldeia perdida no mato, algures pela Vila da Trindade, alguém se encheu de coragem e reagiu sobre o fogoso e arrogante alferes, que teve a reação popular que merecia e à altura da leviandade e do desprezo como olhava a população e impunha a sua vontade .

Fonte – Jornalista Jorge Trabulo Marques