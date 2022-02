ONU pede mais ações contra mudança climática após estragos das chuvas em janeiro

Várias agências das Nações Unidas estão chamando a atenção dos governos para o aumento de desastres naturais relacionados à mudança climática.

A Organização Meteorológica Mundial, OMM, informa que catástrofes e enchentes aumentaram 134% desde 2000, se comparado com décadas anteriores.

UNICEF Tempestade Tropical Ana passou por Moçambique causando mortes, alagamentos e destruição

Casas destruídas

Em janeiro, enchentes em várias partes do mundo levaram a dezenas de milhares de desabrigados e pessoas precisando de ajuda humanitária.

Foi assim com a tempestade tropical Ana, no sul da África, que atravessou Moçambique, Malauí e Madagáscar.

Na Europa, a tempestade Malik atingiu Dinamarca, Alemanha, Polônia, Reino Unido e República Tcheca. Milhares de pessoas perderam energia elétrica e tiveram suas casas destruídas.

Parceiros

Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, Ipcc na sigla em inglês, o aumento das temperaturas globais está afetando, de forma dramática, o ciclo hídrico causando secas e cheias com mais frequência.

Já o Programa da ONU para o Meio Ambiente, Pnuma, está atuando com parceiros para construir formas mais resilientes de enfrentar esses eventos climáticos.

A especialista em ecossistemas de água doce da agência, Lis Mullin Bernhardt, disse que o Pnuma não tem uma varinha de condão, mas está fazendo o que pode com os países em termos de políticas e legislações para frear o problema.

Malária

As enchentes destroem a biodiversidade, vidas e subsistências. Com as cheias se vão também ativos e infraestruturas.

Outros efeitos de cheias são doenças contagiosas como cólera, dengue e malária em alguns lugares com água parada e condições para a proliferação de mosquitos.

O Pnuma está investindo em dados e sistemas de alarmes e riscos. O Portal Enchente e Seca Flood and Drought Portal é mantido pela agência da ONU como parte de um centro especializado para melhor gerenciamento, desenvolvimento e uso de mananciais de água doce do nível local ao global.

ONU Mulheres/Mohammad Rakibul Hasan As enchentes estão aumentando no mundo todo por conta da mudança climática

Satélite

O portal utiliza informações de satélite e soluções de nuvem para melhorar a resposta e a preparação em casos de enchentes urbanas, cheias de bacias, secas e proteção costeira.

Já a Parceria Global para Dados de Desenvolvimento Sustentável atua para garantir novas oportunidades da revolução de dados para alcançar a Agenda 2030. A iniciativa tem experiências na Guiné, no Senegal e Togo.

As informações foram aproveitadas para o gerenciamento de desmatamento, cheias e secas no Senegal.

Impactos

Em seu último relatório sobre adaptação e lacunas, o Pnuma destacou a urgência de financiamento na área.

Custos de adaptação para os países em desenvolvimento são de cinco a 10 vezes maior que o montante atual à disposição.

Para o Pnuma, a conta é simples: abordagens baseadas em ecossistemas como construção de pântanos, áreas de retenção e de restauro da vegetação ajudam a mitigar os impactos das cheias.