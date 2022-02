14ª reunião da equipa multidisciplinar do Escritório da FAO para a África Central

21de Fevereiro 2022, Libreville –O Escritório Sub-Regional da FAO para a África Central e as 8 Representações de Países da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), estão organizando a sua 14ª Reunião da Equipa Multidisciplinar (MDT). De 28 de fevereiro a 02 de março de 2022, esta grande reunião anual da FAO na sub-região, será realizada como um evento híbrido devido à pandemia do COVID-19.



Os participantes se juntarão tanto pessoalmente dentro dos países, quanto online, via zoom entre os países. O encontro, cujo tema se intitula: “Libertar o potencial da juventude e das mulheres para tornar os sistemas alimentares mais eficientes, inclusivos, resilientes e sustentáveis ​​na África Central”, reunirá os governos dos 8 países da sub-região, as organizações sub-regionais de integração económica (CEEAC), a Rede de Alianças Parlamentares para a Segurança Alimentar e Nutricional para a África Central, parceiros de desenvolvimento, sociedade civil e sector privado, para definir o caminho a seguir para os próximos anos.



A África Central é uma região onde os desafios e oportunidades são constantemente renovados. Em 2021, na sub-região, mais de 52 milhões de pessoas ainda sofriam de fome, com 32,1% das crianças menores de 5 anos apresentavam atraso no crescimento, uma alta taxa de desemprego entre jovens e mulheres e grande dependência dos países nas importações de alimentos.



No entanto, a África Central tem uma grande população de jovens e mulheres cuja contribuição para a produção, transformação, conservação, distribuição e uso dos recursos alimentares está bem estabelecida.



Assim, durante três dias, os participantes irão explorar oportunidades para desenvolver parcerias e mobilizar recursos para enfrentar os desafios de capacitar jovens e mulheres na África Central para melhor se adaptarem e acompanharem as transformações dos sistemas alimentares na África Central, para alcançar os objetivos do Programa de Desenvolvimento Sustentável 2030 e da Agenda 2063 da União Africana. Como parte da visão do Diretor-Geral da FAO, o evento se concentrará no novo quadro estratégico da Organização, que visa ajudar os países a alcançar melhor produção, melhor nutrição, melhor meio ambiente e melhor vida para todos, sem deixar ninguém para trás.



A reunião será organizada em torno de quatro (4) sessões temáticas, precedidas por uma sessão de alto nível marcada por uma discussão sobre os preparativos para a 32ª sessão da Conferência Regional da FAO para África, as prioridades sub-regionais e uma apresentação inaugural sobre a política abordagem para a integração económica dos jovens e das mulheres.



A documentação da reunião será em francês. A interpretação será fornecida em inglês, francês, espanhol e português.



Fonte : FAO