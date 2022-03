Cantagalo já tem pólo de distribuição de alimentação escolar

SÃO TOMÉ – A encarregada do Escritório do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM) em São Tomé e Príncipe, Edna Peres, e o Coordenador do Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar (PNASE), Arlindo Capela, em nome da Ministra da Educação e Ensino Superior, inauguraram em Água Izé, distrito de Cantagalo, um de três pólos de distribuição dos produtos para a alimentação escolar reabilitados com fundos do PAM.

O PAM respondeu positivamente ao pedido do Ministério da Educação e do Ensino Superior, através do PNASE, para reabilitar três polos distritais do PNASE, localizados em Caué, Cantagalo e Lembá. “Os pólos de distribuição da alimentação escolar do PNASE constituem um ponto central na cadeia de abastecimento às escolas”, disse a Encarregada de Escritório do PAM no país, Edna Peres.

Inauguração do pólo

“Os pólos asseguram a ligação entre os fornecedores ou mercado e os beneficiários: a escola, as crianças e a comunidade. Um Pólo é mais do que um armazém, garante o armazenamento e a conservação dos alimentos destinados à cantina escolar em condições dignas e apropriadas. Garantir o pleno funcionamento dos Polos é assegurar a qualidade dos alimentos e contribuir para a qualidade da educação de nossas crianças, nosso futuro”, concluiu.

O PNASE fornece alimentação escolar a cerca de 50 mil crianças de todo o país. O PAM, através da ajuda de seus parceiros internacionais, garante refeições escolares a 20 mil crianças. O PAM também apoia o PNASE e seus parceiros no fomento de hortas escolares, de modo a garantir que as escolas, as famílias e as crianças de São Tomé dependam menos de ajudas externas e se sustentem mais à base de produtos de seus campos, suas hortas escolares e seus próprios quintais.

