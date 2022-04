Guerra na Ucrânia contribuiu para a suspensão de voos entre São Tomé e Príncipe

Há alguns anos que a companhia aérea nacional a STP-Airways contratou uma aeronave de bandeira ucraniana para assegurar a ligação entre as duas ilhas.

Com uma tripulação exclusivamente ucraniana, há uma semana que a aeronave teve que ficar em terra. Tudo porque a situação de guerra em curso na Ucrânia dificulta a actualização dos documentos de voo.

«Este momento que se vive deve-se a questões ligadas a necessidade de normalização da situação de seguro do aparelho. Como sabe o aparelho está matriculado na Ucrânia e a tripulação é Ucraniana. Sabe-se o que se vive actualmente no leste da Europa, e de modo geral há uma dificuldade na normalização deste processo de seguro do avião…», afirmou o Presidente do Governo Regional do Príncipe.

Com o aparelho ucraniano fora de serviço, a companhia STP-Airways, foi buscar alternativa em Angola. Um aparelho ATR de bandeira angolana aterrou no aeroporto internacional de São Tomé na tarde de quarta – feira 30 de Março.

«A STP-Airways informou que já encontrou um aparelho que foi contratado em Angola, para retomar esse voo que deve acontecer a qualquer momento…», declarou Filipe Nascimento na tarde de quarta – feira.

FOTO – Avião de bandeira angolana contratada para ligar as duas ilhas

O aparelho recolheu os passageiros que estavam retidos em São Tomé e seguiu viagem para a ilha do Príncipe.

Abel Veiga