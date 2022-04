População mundial está respirando ar impróprio, afirma OMS

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde aponta que exposição ao ar impuro aumenta danos à saúde humana, mesmo em baixos níveis; lançamento do documento antecipa a celebração do Dia Mundial da Saúde, neste 7 de abril; agência afirma que a redução de combustíveis fósseis é chave para reverter cenário.

A Organização Mundial da Saúde, OMS, revelou que quase toda a população global, ou 99%, respira ar fora da qualidade recomendada pela agência, o que é uma ameaça à saúde mundial.

O relatório é lançado às vésperas do Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, e apresenta pela primeira vez medições terrestres das concentrações médias anuais de dióxido de nitrogênio, um poluente urbano comum.

Combustíveis fósseis

De acordo com a entidade, mais de 6 mil cidades em 117 países estão monitorando a qualidade do ar. Nelas, os residentes respiram níveis elevados de partículas finas e dióxido de nitrogênio, sendo as maiores exposições em países de baixa e média rendas.

As descobertas levaram a OMS a destacar a importância de reduzir o uso de combustíveis fósseis e tomar outras medidas tangíveis para baixar os níveis de poluição do ar.

O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que as preocupações atuais destacam a importância de acelerar a transição para sistemas de energia mais limpos e saudáveis.

Base de evidências

Para ele, os altos preços dos combustíveis fósseis, a segurança energética e a urgência de enfrentar os desafios de saúde da poluição do ar e das mudanças climáticas demonstram a urgência de se avançar em direção a um mundo menos dependente de combustíveis fósseis.

O banco de dados de qualidade do ar da OMS é o mais completo disponível. O documento aponta que cerca de 2 mil cidades estão registrando um aumento de quase seis vezes na quantidade de poluentes desde 2011, quando o monitoramento foi iniciado.

A OMS alerta que vem crescendo rapidamente a base de evidências para os danos que a poluição do ar causa ao corpo humano e aponta para danos significativos surgidos mesmo com níveis baixos de muitos poluentes do ar.

Impactos cardíacos

Algumas partículas são capazes de penetrar os pulmões e a corrente sanguínea, causando impactos cardíacos, respiratórios e cérebro vasculares.

Já o dióxido de nitrogênio causa doenças respiratórias, especialmente asma, aumentando hospitalizações.

A OMS também divulgou recomendações para melhorar a qualidade do ar, como implementar padrões nacionais que estejam de acordo com as últimas Diretrizes de Qualidade do Ar da entidade.

Sistema de transporte

Também faz parte das orientações monitorar a qualidade do ar e identificar fontes de poluição do ar, bem como apoiar a transição para o uso exclusivo de energia limpa doméstica para cozinhar, aquecer e iluminar.

As soluções também passam pelos sistemas de transportes e a criação de padrões mais rígidos de emissões e eficiência dos veículos.

Segundo a OMS, também é necessário melhorar a gestão de resíduos industriais e municipais e reduzir a incineração de resíduos agrícolas, incêndios florestais e certas atividades agroflorestais, como a produção de carvão.