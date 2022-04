Sessão de Yoga na embaixada da Índia em STP

A Embaixada da Índia organizou uma Sessão de Yoga nas suas instalações no dia 23 de Abril. A sessão de Yoga contou com a presença de cerca de 15 senhoras do núcleo diplomático, ONU, OMS e instituições académicas.

O evento abriu as portas para o Dia Internacional do Yoga a ser organizado em 21 de junho de 2022. O Yoga é um presente inestimável da antiga tradição da Índia. Yoga incorpora unidade de mente e corpo, pensamento e ação que é valioso para nossa saúde e nosso bem-estar. Yoga não é apenas exercício; é uma maneira de descobrir o sentido de unidade consigo mesmo, com o mundo e a natureza.

O Sr. Ravichandran, Chefe da Chancelaria da Embaixada afirmou que, como a terra do yoga, não é surpresa que a Índia esteja liderando os esforços globais para popularizar seu apelo universal e benefícios comprovados para a saúde. Mas a Índia não a considera sua propriedade e é por isso que deseja espalhá-la pelo mundo. Assim, quando o primeiro-ministro da Índia apresentou o projeto de resolução para estabelecer o Dia Internacional do Yoga em 2014 na 69ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, a resolução foi aprovada pelas Nações Unidas com o apoio de 177 estados membros, incluindo São Tomé e Príncipe. Consequentemente, a ONU proclamou unanimemente o dia 21 de junho como o Dia Internacional do Yoga (IDY). O dia 21 de junho também é chamado de Dia Internacional da Não-Violência.

Sessão de Yoga na embaixada da Índia

O primeiro IDY foi inaugurado em 21 de junho de 2015 pelo primeiro-ministro da Índia. O evento foi reconhecido e celebrado em 170 países, incluindo EUA, China e Canadá. Desde então, este Dia tem sido observado em todo o mundo por um grupo cada vez maior de pessoas que abraçaram o yoga e adquiriram o caráter de um movimento de massa.

Para garantir que o interesse dos participantes em praticar yoga não termine com o IDY, mas se mantenha além, o governo da Índia criou um Protocolo Comum de Yoga, que é um modelo padrão usado em todo o mundo durante as comemorações do Dias Internacional do Yoga.

Sessão de Yoga

O Sr. Ravichandran informou ainda que a Embaixada está a planear organizar o Dia Internacional do Yoga em São Tomé num local adequado ao ar livre no dia 21 de Junho de 2022.

Fonte – Embaixada da Índia em São Tomé e Príncipe