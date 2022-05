Começaram as obras de reconstrução da Ponte da Ribeira Funda e de mais outras

Osvaldo Abreu, o ministro das infra-estruturas que nos últimos dias se confrontou com a revolta dos taxistas da cidade de Neves, por causa da demora na reabilitação da ponte da Ribeira Funda, lançou as pedras para o início das obras.

Obra que o governo entregou a empresa ACA, a mesma empresa que está a reabilitar a estrada nacional número 1, mais concretamente da cidade capital até a cidade de Guadalupe, em cerca de 13 quilómetros.

O Chefe das Operações da empresa ACA, garantiu que o vão da ponte da Ribeira Funda vai ser alargado.

«A ponte será preparada com cerca de 10 metros de largura», declarou o responsável da ACA.

A ponte da Ribeira Funda, que tem provocado sucessivos cortes no fornecimento de combustíveis e outros produtos ao resto do país, deve ficar pronta dentro de 3 meses. A empresa ACA prometeu criar uma passagem alternativa para evitar o corte total na ligação entre a capital São Tomé e a cidade industrial de Neves.

No mesmo dia o ministro Osvaldo Abreu, lançou pedras para a reconstrução de uma pequena ponte na estrada do aeroporto internacional. À semelhança da ponte da Ribeira Funda, também a pequena ponte da estrada do aeroporto foi destruída durante a tempestade tropical de Dezembro do ano 2021.

A ligação terrestre entre a capital São Tomé e o aeroporto internacional ficou seriamente comprometida.

A empresa JAA, ficou com a empreitada que deve ser concluída dentro de 2 meses. «Vamos fazer uma ponte de raiz, com estrutura moderna», prometeu o senhor António, proprietário da empresa JAA.

A mesma empresa JAA, assumiu o compromisso de reconstruir a ponte sobre o Rio Contador, nos arredores da cidade de Neves.

Ponte da estrada do aeroporto

Obras que segundo o ministro das infra-estruturas são financiadas com fundos dos concedidos pelos parceiros internacionais, com destaque para o Banco Mundial. Fundos que ultrapassam os 10 milhões de dobras.

Lançamento de pedras

Sem recursos financeiros próprios, o Governo através do ministro das infra-estruturas, pediu ao Banco Mundial celeridade no processo de desbloqueamento de verbas para reabilitar outras pontes que tombaram durante a tempestade de Dezembro passado.

«As pontes de Lembá, Paga-fogo e Brigoma. Pontes que desabaram em Dezembro do ano passado. O Banco Mundial prometeu 4 milhões de dólares para as reerguer e está a demorar», reclamou o ministro das infra-estruturas.

Note-se que estudos do Instituto nacional de Estradas realizado no ano 2009 indicam que 166 pontes de São Tomé e Príncipe estão em vias de desabar. As enxurradas de Dezembro de 2021 destruíram uma boa parte delas. Outras estão a cair aos poucos, conforme a intensidade da chuva que cai.



Abel Veiga