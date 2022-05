Dia Mundial da Abelha lembra ação dos polinizadores para alimentação e saúde

Parceria Téla Nón / Rádio ONU

Insetos permitem reprodução de diferentes plantas, incluindo as que podem ser usadas como alimentos; ação polinizadora impacta mais de um terço da produção agrícola global.

Neste 20 de maio comemora-se o Dia Mundial da Abelha. A data foi designada pela Assembleia Geral da ONU em 2017 para incentivar a educação e ações públicas para maior consciência sobre estes polinizadores.

Entre 25 mil e 30 mil variedades destes insetos aparecem na natureza.

Frutas e legumes

As Nações Unidas estimam que 90% de plantas com flor dependem de alguma forma da polinização animal. As abelhas permitem que diferentes plantas se reproduzam, incluindo aquelas que podem ser usadas como alimentos.

A ação de polinizadores tem impacto em cerca de 35% da agricultura mundial. Ao ser tratados com maior cuidado, estes insetos ajudam a melhorar a produção de frutas e legumes. Em caso de estresse reduz o potencial da diversidade alimentar.

No geral, os polinizadores alertam sobre novos riscos ambientais, o que apoia a saúde dos ecossistemas locais.

Ação humana

A ONU ressalta que abelhas também contribuem de forma direta para a produção de medicamentos e biocombustíveis. Elas têm um papel importante na fabricação de fibras, como algodão e linho, além de materiais de construção.

AO/James Cane Maioria das espécies de plantas com flor só produz sementes quando polinizadores coletam o pólen

A grande maioria das espécies de plantas com flor só produz sementes quando polinizadores coletam o pólen das anteras para depositar nos estigmas. Desses agentes dependem muitas espécies e processos interconectados.

A polinização é fundamental, tanto em ecossistemas terrestres movidos por ação humana, quanto em ecossistemas naturais terrestres.

Além de permitirem a produção de alimentos e meios de subsistência para os seres humanos, também garante a interação entre ecossistemas selvagens e sistemas de produção agrícola.

Floresta

Com as abelhas dominando a classe de polinizadores envolve mariposas, moscas, vespas, besouros e borboletas.

FAO/ Fernando Reyes Pantoja Abelhas são as mais conhecidas entre polinizadores, com até 20 mil espécies

Abelhas e outros insetos polinizadores apoiam a produção de alimentos para 2 bilhões de pequenos agricultores em todo o mundo.

A segurança alimentar da população é um dos benefícios trazidos pelas abelhas. Elas providenciam o mel cuja recolha é essencial para subsistência dos povos dependentes da floresta em muitos países em desenvolvimento.