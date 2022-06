Jornalistas avançam com pré-aviso de greve geral

Iyolanda Graça(na foto), Presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, apelou o governo a abrir espaço de diálogo para começar as negociações em torno do pré-aviso de greve geral no sector.

«Falamos sobre o pré-aviso de greve que nós remetemos ao governo por incumprimento do memorandum assinado entre as duas partes, e que estipulava a aplicação de um novo salário para a comunicação social a partir do mês de Maio, algo que não aconteceu», declarou a líder do sindicato dos jornalistas.

Com o pré-aviso de greve em marcha, o sindicato pede diálogo urgente com o governo para resolver o caso.

Note-se que durante o seu mandato o governo de Bom Jesus, prometeu à classe dos jornalistas a implementação de um conjunto de diplomas legais, nomeadamente o Estatuto de Carreira, e um novo quadro remuneratório para a comunicação social.

Com o mandato do governo a beira do fim, o novo sindicato dos jornalistas, nascido das cinzas da anterior direcção que estava moribunda, começa a perceber que já não há mais tempo para tais promessas serem, materializadas.

Tudo indica que quase nada vai ser feito de facto, em prol da melhoria efectiva da condição financeira e laboral da comunicação social. Situação que faz recordar a recente declaração do ex-Presidente Manuel Pinto da Costa, a respeito do desnorte que marca o destino do país.

«Hum Bé Hum Bi, ….Hum saimé»…ou seja, é como uma porta, vou e venho, mas estou no mesmo lugar. Nada muda, nada flui, tudo na mesma.

Abel Veiga