Cooperação Técnico-Policial e de Proteção Civil – Portugal e STP

A Embaixada de Portugal na República Democrática de São Tomé e Príncipe informa que, entre 06 e 08 do corrente mês, dois oficiais da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe (PNSTP) estiveram em Portugal a receber formação da sua congénere Polícia de Segurança Pública (PSP) sobre Policiamento de Áreas Turísticas, no quadro do Plano de Ação do Programa de Cooperação Técnico-Policial e de Proteção Civil (2022) entre os dois países.

Durante a iniciativa, para além da partilha de experiências e conhecimentos teórico-práticos, os oficiais da PNSTP tiveram oportunidade de visitar diversas unidades policiais vocacionadas especificamente para a segurança e apoio da atividade turística, nomeadamente esquadras de turismo localizadas no espaço público ou em infraestruturas críticas, como o terminal de cruzeiros e o aeroporto internacional da capital portuguesa.

Para além disso, tomaram contacto com meios de coordenação e mobilização operacional nas áreas turísticas, quer de gestão integrada de ocorrências policiais (Centro de Comando e Controlo Operacional de Lisboa) quer de intervenção rápida armada no terreno, em caso de incidentes prestes a eclodir ou já em curso (Equipas de Prevenção e Reação Imediata).

Tendo em conta a importância crucial do setor do turismo para a economia de São Tomé e Príncipe, há toda uma expetativa que a formação em causa, depois de adaptada à realidade santomense, possa contribuir para a alavancagem dos índices de paz e segurança no país, em prol de todos os santomenses e estrangeiros que aqui residem ou visitam.

Portugal continua assim fortemente empenhado na cooperação técnico-policial e de proteção civil com a República Democrática de São Tomé e Príncipe, assumindo-se como o país com maior investimento regular nesse domínio.

Fonte : Superintendente-Chefe da Polícia José Torres / Oficial de Ligação do MAI na Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe