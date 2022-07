Engenheiro que proclamou a independência de STP é o patrono do aeroporto internacional

Aeroporto internacional “Nuno Xavier”. É a nova designação do único aeroporto internacional do país que completa hoje 47 anos como Estado independente.

Nuno Xavier, é uma figura de relevância política e histórica para São Tomé e Príncipe. Foi o primeiro Presidente da Assembleia Constituinte, e nesta qualidade proclamou a independência do arquipélago no dia 12 de julho de 1975.

Engenheiro Aeronáutico, foi o primeiro-ministro das infra-estruturas de São Tomé e Príncipe, antes de falecer em 1976 vítima de um acidente aéreo ocorrido em Portugal.

Nuno Xavier – Proclama a Independência de STP na praça da Independência – 12 de julho de 1975

Nélia Daniel Dias(na foto), filha de Nuno Xavier, e em nome da família discursou na cerimónia de inauguração do aeroporto com o nome do seu pai.

Nélia Daniel Dias – Filha de Nuno Xavier

«É um grande dia porque os são-tomenses estão a fazer homenagem ao meu Pai. Nuno Xavier Dias», declarou.

Segundo Nélia Daniel Dias, para além do seu pai, São Tomé e Príncipe tem muitas pessoas que precisam ser lembradas. «O nosso país tem o maior recursos que se possa imaginar, são as pessoas», frisou.

Nuno Xavier, é um nome consensual em São Tomé e Príncipe. «Gostava de realçar que o meu Pai é uma figura unânime, que não levanta a questão de consenso. O meu pai é homenageado pelo povo de São Tomé e Príncipe», acrescentou.

A empresa que administra o aeroporto, a ENASA, reabilitou as infra-estruturas, principalmente o parque de estacionamento de automóveis, e a zona de acesso para o espaço aeroportuário.

Sinal de modernização de um aeroporto agora com nome do primeiro piloto do país. Gaudêncio Costa o Director da ENASA, não escondeu a satisfação e empenho de todos os trabalhadores da empresa, na execução do projecto de denominação e reabilitação do aeroporto.

Aeroporto Internacional Nuno Xavier

«Estou satisfeito pela forma como nos entregamos a esta causa», afirmou, Gaudêncio Costa. Um momento de paz, e de concertação com a história do país.

«Hoje São Tomé e Príncipe, fez as pazes com um dos capítulos mais importantes da sua história, que é atribuir o nome da principal porta de entrada do nosso país, a um dos mais ilustres filhos Nuno Xavier Dias», acrescentou Gaudêncio Costa.

Por sua vez Osvaldo Abreu Ministro das Infra-estruturas, declarou, «para o mundo fica Nuno Xavier o Patrono do aeroporto de São Tomé».

A inauguração do aeroporto internacional Nuno Xavier aconteceu na véspera do dia da independência Nacional, 12 de julho.

Familiares de Nuno Xavier acompanhados pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, e o Vice-Presidente da Assembleia Nacional Levy Nazaré

«Estamos a comemorar a quadra festiva dos 47 anos da nossa independência. Relembrar que a independência é um património inalienável. Por isso, ter o nome de Nuno Xavier Daniel Dias, intimamente ligado a este momento alto de liberdade do povo de São Tomé e Príncipe me deixa honrado», precisou o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Agora com nome de peso político, o aeroporto de São Tomé, avança no processo de modernização e ampliação.

Abel Veiga